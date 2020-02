Cagliari, Joao Pedro marque et consacre le but à Kobe Bryant

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Moins d’une semaine après sa mort, le souvenir de Kobe Bryant il est toujours vivant dans l’esprit de tous les amateurs de sport. Dans le match nul 2-2 contre Parme, l’attaquant de Cagliari Joao Pedro il voulait dédier son objectif au malheureux basketteur, disparu dimanche dernier dans un tragique accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gianna Maria. L’attaquant brésilien, au moment de l’exultation, imite en fait le chiffre 24 avec ses doigts et dirige son regard vers le ciel.

Hommage de João Pedro à Kobe ❤️

L’amour est montré pour l’icône mondiale à Cagliari. #CagliariParma @SerieA_EN pic.twitter.com/i6ZcQvjcmA

– Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 1 février 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

01.02 22:10 – Rome, Dzeko marque 100 buts sous le maillot jaune et rouge: c’est le septième de l’histoire

01.02 21:53 – Gaucci: avec le cheval Toni Bin effrayait les cheikhs

01.02 21:52 – Gaucci: La douleur de Cosmi “Je suis bouleversé”

01.02 21:42 – Death Gaucci, Materazzi: “Merci pour toujours. Après vous rien à Pérouse”

01.02 20:03 – Cagliari-Parma 2-2: le compte rendu du match

01.02 19:04 – Milan-Hellas Verona, Pioli joueurs appelés: Kjaer, Krunic et Ibrahimovic sortent

01.02 17:00 – Bologne-Brescia 2-1: le compte rendu du match

01.02 16:49 – Milan, la Juve a déjà de la fièvre pour la Coupe d’Italie: 50 000 billets vendus

01.02 15:45 – Football: plus de violence au Chili, match de championnat suspendu

01.02 15:41 – tmwJuve-Fiorentina, l’équipe violette part pour Turin: la vidéo

01.02 13:27 – Fiorentina, Agudelo déjà dans un groupe: il peut être appelé pour demain

01.02 13:12 – Sampdoria, La Gumina a choisi le maillot 17. Yoshida prend le 34

01.02 12:57 – Costacurta: “Mancini CT idéal, j’ai foi pour l’européen”

01.02 12:53 – Prandelli fait l’éloge du marché florentin: “Amrabat une révélation”

01.02 11:08 – Inter, urgence au milieu de terrain: Stretcher play, Eriksen holder

01.02 05:30 – Aujourd’hui à la télévision, les avancées de A: Sassuolo-Rome ce soir

01.02 04:30 – Matchs du jour: le programme du samedi 1er février

31.01 23:32 – Cagliari-Parma, les joueurs de Maran appelés: ok aussi les nouveaux Pereiro et Paloschi

31.01 23:22 – Turin, exercices spécifiques pour Ansaldi: le rapport complet de formation

31.01 23:14 – Udinese, fatigue pour Nuytinck: il est dans le doute pour le match contre l’Inter

31.01 23:10 – Sampdoria, Seculin et Vieira en groupe. Personne pour Bereszynski

31.01 22:51 – Bologne-Brescia, les joueurs de Corini appelés pour le transfert de “Dall’Ara”

31.01 22:47 – Cagliari-Parma, joueurs D’Aversa appelés: premier appel pour Radu

31.01 22:43 – Sassuolo-Rome, Roberto De Zerbi a appelé 23 pour l’avance

31.01 22:40 – Bologne-Brescia, Mihajlovic appelé pour le match contre Brescia

31.01 22:10 – Chine, Hamsik retourne en Slovaquie: danger de coronavirus

31.01 21:54 – Coronavirus, Inter et Zhang donnent 300 000 masques à Wuhan

31.01 20:15 – tmwradioCarnevali: “Berardi vu par les clubs espagnols et au-delà”

31.01 19:05 – tmwLazio, pris Distefano de Catane. Il rejoindra le printemps

31.01 18:40 – tmwradioBia: “Inter reine du marché. Bonne Fiorentina et Napoli”

1er étage

Cagliari et Parme se piquent et s’arrêtent: un point chacun, un petit pas en avant au classement pour les deux, qui vont de pair avec 32 points dans le classement et “emportent” Milan, évidemment prêt à rebondir s’il peut battre demain le Verona à San Siro ….