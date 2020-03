Cagliari, la priorité est de confirmer Nainggolan. Mais l’Inter souhaite le vendre à l’étranger

Cagliari veut repartir du Radja Nainggolan. Faro et leader absolu de l’équipe rossoblù, a également été une référence au cours des dernières semaines troublées, culminant avec l’exonération de Rolando Maran. Il a joué dans différents rôles et Zenga, lors des premières séances d’entraînement, l’a également jugé comme un faux avant-centre. L’avenir, cependant, est loin d’être écrit: le prêt expirera en juin et l’Inter semble disposé à le transformer en équipe étrangère. Une perte qui, souligne Tuttosport, pourrait être dévastatrice pour Giulini.