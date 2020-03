Cagliari, l’alarme Simeone revient: l’attaquant s’est entraîné régulièrement aujourd’hui

Cagliari s’est entraînée ce matin au centre sportif d’Asseminello. Après l’échauffement – rapporte la note officielle du club – l’équipe a effectué une série d’exercices sur la possession du ballon et sur la phase offensive. Par la suite, deux groupes de travail ont alterné: le premier s’est concentré sur les tests sur les balles inactives et le développement de la phase offensive; le second a effectué des exercices en phase défensive. La session a été clôturée par un match. Giovanni Simeone s’est entraîné régulièrement. Un travail plus personnalisé pour Luca Ceppitelli, toujours des thérapies pour Paolo Faragò. Demain après-midi, l’équipe s’entraînera avec Olbia à huis clos à la Sardinia Arena.