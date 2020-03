Cagliari, le ds Carli: “Des joueurs prêts à renoncer à leurs vacances. Marché? Parlons-en”

Le directeur sportif de Cagliari Marcello Carli, il s’est entretenu avec la Gazzetta dello Sport commentant ainsi l’hypothèse d’un marché de 4-5 mois: “Il est encore tôt pour donner une réponse définitive mais pourquoi pas? Je ne cache pas qu’il pourrait y avoir des difficultés d’organisation, mais le marché reste fondamental pour entreprises “. Puis à la reprise du championnat: “Peu importe quand on termine, ce ne serait pas un problème pour moi d’abandonner les vacances et je pense qu’il en va de même pour les joueurs”. Enfin sur la période de “distraction” provoquée par l’éventuel long marché: “C’est possible car nous ne sommes pas habitués à ces possibilités mais les clubs doivent être protégés. Les entreprises doivent avoir le temps de réévaluer leur capital humain. Toute idée et proposition est la bienvenue Je suis prêt à en discuter avec tout le monde. ”