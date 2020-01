Cagliari, Maran: «Nous avons été fragiles, maintenant nous devons nous lever» Autres ligues Italie

L’entraîneur de Cagliari, Rolando Maran a pris la parole à la conférence de presse à la fin de la Défaite 4-1 contre l’Inter, qui détermine laélimination de la Coupe d’Italie: “Équipe fragile, mais il est temps de dire stop à cette crise de résultats. Course immédiatement en montée. Pendant tout un temps, il a volé leur avantage. maintenant nous devons réagir et regardez notre chemin en face. Le classement nous permet de changer de cap, il faut faire mieux. La dernière course nous a vu grandir. Nous devons être capables de retrouver ce que nous avons perdu en chemin. Déjà ce soir, dans l’avion de retour à Cagliari “

Inter – «C’est une super équipe qui trouve toujours un moyen de monter sur les cordes. Si vous laissez derrière vous après une minute, ils deviennent mortels dans les espaces. Le match contre Brescia sera un match fondamental “.