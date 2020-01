Cagliari, Maran retrouve Cacciatore. Thérapies pour Cerri et Rog à la place

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Cagliari s’est réuni à Asseminello pour commencer la semaine d’entraînement qui conduira au match contre Parme samedi à la Sardaigne Arena. La session a commencé dans le gymnase, avec des plans de travail individualisés par le professeur Roberto De Bellis. Ensuite, équipe sur le terrain pour réaliser des exercices dédiés à la vitesse et à l’agilité. Alors, pratiquez le match et enfin travaillez la puissance métabolique en fonction de la minute. Fabrizio Cacciatore a repris l’entraînement en groupe; travail personnalisé pour Luca Ceppitelli et Daniele Ragatzu. Paolo Faragò au repos pour disposer des efforts de la dernière course. Thérapies pour Alberto Cerri et Marko Rog. Demain de retour sur le terrain pour une nouvelle session de formation.

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …