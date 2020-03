Cagliari, Nainggolan: “L’avenir? Je ne pense qu’à bien terminer ce championnat”

A la fin du match contre la Roma, le milieu de terrain de Cagliari s’est entretenu avec Sky Sport Radja Nainggolan.

Rome est-elle entrée dans la région trop facilement?

“Nous avons montré que nous sommes vivants, nous sommes toujours allés au-dessous, nous avons pris des objectifs malheureux, en ce moment tout va mal et il y a peu de choses à dire et à faire, il suffit de travailler et de revenir aux résultats le plus rapidement possible”.

Trois mois sans victoire?

«Nous cherchons des réponses, réaliser trois buts pour une équipe comme la Roma n’est pas facile et les regrets augmentent, nous devons faire mieux que les choses, nous n’en faisons pas assez. Par rapport aux autres années, nous avons commencé avec 13 résultats utiles et les gens attendaient plus, quand il y avait une continuité, nous étions appréciés, maintenant nous sommes critiqués. “

L’avenir?

“Je ne pense à rien, maintenant je pense à terminer le championnat et à faire de mon mieux pour Cagliari.”

Comment recommencer?

“Quand les choses tournent mal, ce n’est pas facile, nous travaillons pour nous donner des réponses, nous avons perdu l’équilibre et nous devons les trouver”.