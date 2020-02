Cagliari Naples

Dimanche prochain à 18h00 se jouera la rencontre du vingt-quatrième jour de la série A, dans laquelle nous verrons le Cagliari et à Naples dans le Sardegna Arena.

15/02/2020

Agir à 18h09

CET

Il Cagliari Il veut être réuni avec la victoire dans le match correspondant à la vingt-quatrième journée après avoir subi une défaite contre le Gênes lors du match précédent pour un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 23 matches disputés à ce jour et cumulé 35 buts encaissés contre 38 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Naples n’a pas pu gagner à US Lecce lors de son dernier match (2-3), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière en championnat.

En tant que local, le Cagliari Il a gagné cinq fois, a perdu quatre fois et a tiré deux fois en 11 matchs, ce qui montre que des points s’échappent dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Naples Il a été battu trois fois et a fait match nul quatre fois en 11 matchs. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Cagliari Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Sardegna ArenaEn fait, les chiffres montrent trois victoires, huit défaites et sept matchs nuls en faveur de Cagliari. De plus, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté quatre matchs consécutifs en gagnant au stade Cagliari. Le dernier match sur lequel ils ont joué Cagliari et le Naples Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par deux points en faveur de Cagliari. Les locaux, avant ce match, occupent la neuvième place avec 32 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 30 points et occupe la onzième place du tournoi.