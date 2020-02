Cagliari, OFFICIEL: Cauchemar de Pavoletti, nouvelle rupture du ligament croisé opéré | Primapagina

Épreuve sans fin pour l’attaquant de Cagliari Leonardo Pavoletti: après la rupture du croisé lors de la première journée de Serie A, en août, il aurait dû être de retour dans un mois et demi, à la place une nouvelle lésion du ligament croisé a été obtenue lors de la rééducation sur le même genou opéré. Maintenant, il est encore plus difficile de quantifier le temps qu’il faudra pour revoir le centre vers l’avant: nouvelle opération en vue e plus de temps de récupération que les six mois habituels, car c’est unrechute en phase de rééducation. Possible son retour à cheval entre 2020 et 2021.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE OFFICIEL

– Voici la déclaration du club sarde: “Le club Cagliari Calcio annonce qu’à la suite des investigations cliniques et instrumentales effectuées aujourd’hui au centre médical de Korian, le joueur Leonardo Pavoletti a déjà subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche précédemment subi une intervention chirurgicale pour une blessure similaire. ”