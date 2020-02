Cagliari, retrouve la solidité de la défense pour revenir à la victoire

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

De la défense presque imperforable au département en détresse, comme en témoignent les 15 buts encaissés en 7 matchs. Le moment compliqué vécu par Cagliari du match contre la Lazio, le 16 décembre, passe inévitablement par deux facteurs: l’attaque ne marque plus comme au début, tout comme la défense a perdu en solidité. Dans les deux cas, les chiffres parlent. Dans le premier, le nombre moyen de buts marqués par match a été divisé par deux: de 2,06 lors des 15 premiers matchs à 7 buts marqués en 7 matches, puis un par match. Mais, probablement, ce sont les données sur les performances défensives qui inquiètent Rolando Maran: depuis le défi contre l’attaquant d’Inzaghi, les buts encaissés ont été de 15, plus de deux par match. Encore une fois, la baisse des 15 premiers matchs est passée de 1,26 à 2,14 par match. Il ne fait aucun doute que l’équipe de Maran a retrouvé une certaine confiance grâce aux trois derniers matchs nuls, mais il est également vrai que le 2-2 samedi soir contre Parme a été vécu presque comme une défaite, compte tenu du but de Cornelius au complet. récupération. L’absence du capitaine Ceppitelli, qui est dans les stands depuis plus de trois mois, a compliqué et pas mal les plans du technicien du Trentin, obligé de demander des heures supplémentaires à Pisacane et Klavan, 34 ans, avec seulement Walukiewicz (classe 2000) comme pièce de rechange.

MARCHE, EN DEFENSE ZERO RENFORCEMENTS – Dans la session d’hiver du marché des transferts, la société présidée par Tommaso Giulini a estimé qu’il n’avait pas à intervenir pour donner à Maran un autre défenseur, en se concentrant sur la promotion du centre Primavera, Andrea Carboni, né en 2001. Mais il ne s’agit pas seulement d’une «usure» pour ceux qui peut-être qu’il a trop tiré sur le chariot. Il s’agit aussi de la force défensive de toute l’équipe, département par département: le milieu de terrain faisant des passages vides, les erreurs devant les attaquants ont pesé plus que nécessaire sur les résultats et surtout sur la manœuvre de rossoblù. L’absence de Rog, blessé à Brescia, prive Maran d’une demi-aile complète dans les deux phases, tandis que Nandez retrouve lentement cet éclat qui fait de lui l’un des meilleurs au match aller. On verra si avec la récupération du Croate la performance de la médiane reviendra à celle de la première partie de la saison, avec Cagliari capable de bien fermer et de démarrer avec des fusées soudaines et irrésistibles, faites d’intensité, de cynisme et surtout transformées en buts. Un mix mortel (pour les adversaires), que les fans aimeraient admirer à nouveau, mais pour ce faire il faudra retrouver la force défensive déjà vue en première partie de saison.