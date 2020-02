Cagliari vs Napoli LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 24 Serie A 2019-2020

Un match entre équipes dans le besoin nous attend ce dimanche 16 février, se poursuivant avec le jour 24 de la Serie A 2019-2020, quand il Cagliari Cherchez à profiter de leur statut de local pour ajouter une victoire qui les met dans la lutte pour les compétitions européennes, mais ils recevront un Napoli qui arrive également exhorté à gagner lors de sa visite au Arena Sardaigne.

Heure et canal Cagliari vs Napoli

Siège: Arena Sardinia, Cagliari, Sardaigne, Italie

Heure: 18h00 depuis l’Italie. 11h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 9 h 00 PT / 12 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique et en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Cagliari vs Napoli LIVE

LA photo de Cagliari Il a eu une bonne campagne en termes généraux en restant dans la lutte pour les compétitions européennes, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas se détendre et moins jouer à domicile. Après 23 dates, ajouter 8 victoires, 8 nuls et ont été battus 7 fois.

I Rossoblu Cela vient d’une dure défaite le jour dernier quand j’ai dû visiter Gênes en étant vaincu 1-0.

De son côté, le Napoli Cela a été l’une des déceptions du tournoi actuel qui se bat loin des premières places. Le dernier jour, ils ont chuté incroyablement, à domicile, 2-3 contre Lecce pour terminer avec 8 victoires, 6 nuls et 9 matchs perdus.

Gli Azzurri avait une activité en milieu de semaine dans la première étape des demi-finales de la Coppa d’Italie où ils ont visité l’Inter Milan réaliser une grande torsion avec l’annotation solitaire de Fabián Ruiz, en duel où le Chucky Lozano Il est resté sur le banc à nouveau.

Les deux Cagliari comme lui Napoli ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général on trouve I Rossoblu en huitième position avec 32 points tout en Gli Azzurri onzième mars avec 30 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Cagliari vs Napoli.

Cagliari vs Napoli LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 24 Serie A 2019-2020