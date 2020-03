Quelles que soient les dispositions qui seront données dans les prochains jours en raison de l’urgence du coronavirus, Cagliari fait savoir de continuer la formation. Walter Zenga, nouvel entraîneur des Sardes, via Instagram dédie un message aux initiés du club: “De nombreux TRAVAILLEURS doivent continuer à ramener du pain à la maison et ne peuvent pas choisir de s’arrêter. Par respect pour eux et pour notre peuple, nous continuons à s’entraîner en silence pour préparer les prochaines courses “.