Cahill admet qu’il est «difficile» de «respecter» l’ancien patron de Chelsea, Sarri

Date de publication: samedi 4 avril 2020 à 19h15

Gary Cahill a révélé que la course de l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde avait mis fin à sa carrière à Chelsea.

L’arrière central était une figure majeure de la lignée des Bleus depuis six ans lorsque l’Angleterre a atteint les quatre derniers de la Coupe du monde en 2018 – le même été au cours duquel Maurizio Sarri a été nommé pour sa seule saison responsable à Stamford Bridge.

En dépit d’être capitaine de club, Cahill n’a pas eu la saison d’adieu qu’il aurait souhaité sous Sarri, car il n’a eu que deux apparitions en Premier League.

Dans une interview avec Jamie Redknapp pour le Daily Mail, Cahill – qui joue maintenant pour Crystal Palace – a admis que l’aventure prolongée de la Coupe du monde en Angleterre avait eu un impact sur la façon dont il avait commencé sous Sarri.

“Nous sommes allés à la Coupe du monde 2018, nous sommes arrivés en demi-finale, donc j’ai raté la pré-saison, qui je pense était énorme avec le recul maintenant”, a-t-il admis.

«Il (Sarri) était très attaché à sa tactique, probablement trop, et j’ai raté tout cela. J’étais sur le pied arrière.

«Pour être brutalement honnête, à mi-chemin de la saison, la relation avait disparu. Je ne pense pas que cela allait être récupéré. “

Cahill a admis que la façon dont il était traité par Sarri était difficile à gérer d’un point de vue psychologique, insistant sur le fait qu’il aurait gardé sa chemise si l’entraîneur italien, qui dirige maintenant la Juventus, lui avait donné plus d’opportunités.

“Il est difficile d’avoir du respect pour certaines des choses qu’il a faites.

«Mais j’ai beaucoup de respect pour le club et pour les joueurs. En tant que grand personnage alors, en tant que capitaine, pour faire les choses totalement dans le mauvais sens, ce que j’aurais facilement pu faire, ce n’est pas la façon de le faire.

«C’était facile? Non. Était-ce une des choses les plus difficiles à gérer mentalement? Surtout parce que ça a duré si longtemps? Cent pour cent.

“La chose la plus folle est quand vous ne jouez pas pour une raison quelconque – si vous n’êtes pas en forme, ou si vous avez eu quelques mauvais matchs et que quelqu’un joue mieux que vous – je sais dans ma tête que si vous me donnez quatre ou cinq matchs de suite, je serai de retour. Je vais tenter ma chance.

“Vous le savez en vous parce que vous avez ce désir brûlant en vous. Donnez-moi cinq matchs et vous ne récupérerez pas ce maillot.

“C’est une arrogance que vous devez avoir. Le problème, c’est qu’il ne m’a jamais donné ça. »