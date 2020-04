Cahill explique ce qui rend l’homme de Chelsea Premier League le plus excitant

Date de publication: dimanche 5 avril 2020 4:24

Le milieu de terrain de l’ex-Everton, Tim Cahill, a souligné des comparaisons avec Frank Lampard pourquoi une star de Chelsea est la plus excitante de la Premier League.

L’Aussie a passé huit ans à Goodison Park et s’est fait connaître pour son superbe record de buts marqués au milieu de terrain, pillant près d’un but tous les quatre matchs alors qu’il était sur le Merseyside.

Il n’est donc pas surprenant de voir l’ancien Toffee choisir Chelsea milieu de terrain Mont Mason comme son seul à surveiller, avec Mount montrant également un penchant pour marquer des buts essentiels du milieu de terrain dans sa saison de percée à Stamford Bridge.

Mont – qui a récemment présenté ses excuses pour avoir bafoué les directives du gouvernement sur les coronavirus – a marqué 14 buts en championnat au cours des 18 derniers mois sous la tutelle de Frank Lampard à Derby County et Chelsea, gagnant une demi-douzaine de sélections seniors en Angleterre.

Cahill voit des similitudes dans les jeux de Mount et Lampard et lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, est le joueur le plus excitant de la ligue, ne pouvait pas regarder au-delà du milieu de terrain des Blues.

“J’aime le look de Mason Mount”, a déclaré Cahill à Sky Sports (via le Daily Express).

«Je pense qu’il est un meilleur buteur et il a une énorme carrière devant lui.

«L’une des raisons pour lesquelles je l’aime beaucoup est à cause de son entraîneur [Frank Lampard] et la façon dont il essaie de façonner un joueur semblable à lui.

«Il peut le diriger et lui montrer les bonnes voies.

«Vous pouvez voir que cela commence à se concrétiser avec son football cette saison. Je suis un grand fan.”