Calcagno, vice-président de l’AIC: “Nous avons la responsabilité de continuer les championnats”

Le vice-président de l’AIC Umberto Calcagno, qui a parlé de l’émission “Sabato Sport” sur Radio1 Rai, sur la baisse de salaire, il a souligné que “celle de la Ligue de Serie A n’était pas une proposition, également parce que formellement la Ligue ne peut pas le formuler, c’était une déclaration qui, lors du dernier incident, a expliqué il est bon que les négociations se fassent au niveau individuel. La sortie est également intervenue à un moment où les équipes réfléchissaient déjà avec leurs joueurs. Par rapport à il y a quelques jours “- a poursuivi Calcagno -” il me semble que le bon sens prévaut, et le raisonnement me semble qu’ils ont recommencé sans avoir à effectuer des opérations musculaires qui en ce moment ne profitent à personne “.

“La responsabilité de l’Association des footballeurs et des ligues” – a souligné le vice-président de l’AIC – “est d’éviter les conflits qui seraient difficiles à transférer à l’extérieur dans une phase aussi critique de notre pays. Heureusement, par rapport à ce qui paraît dans les journaux, et malgré les déclarations de la Ligue qui semblent plus que les publicités dont on pourrait se passer en ce moment, lorsque les parties se rencontrent et se rendent aux positions de l’équipe individuelle, la comparaison et le bon sens prévalent ».

Concernant un hypothétique accord-cadre à trouver entre les joueurs et les clubs, Calcagno a précisé qu ‘”aucun des partenaires sociaux n’a eu le mandat de traiter dans toute la catégorie: entre la Serie A et Lega Pro, il y a d’énormes différences et il est impensable que, même à au sein d’une même catégorie, une ligne commune peut être tracée pour tous. Il y a aussi des différences au sein des mêmes équipes: il y a ceux qui ont un contrat à échéance du 30 juin par rapport à ceux qui ont une biennale ou une durée de trois ans, ou une part de récompense très importante par rapport à ceux qui ne l’ont pas, il en résulte une négociation qui a raison d’être faite de personne à personne. Mais j’insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de joueur qui ne se soit pas rendu disponible pour la négociation. “

Concernant un éventuel retour sur le terrain, Calcagno a ajouté: «Depuis quelques semaines nous travaillons sur l’hypothèse de pouvoir aller le 30 juin car nous avons tous la responsabilité de continuer les championnats en cas d’épidémie, et qui décide de notre sécurité , nous donnera l’occasion de les compléter. Nous ne pouvons pas nous trouver mal préparés, c’est une position pour l’ensemble du monde du sport, il n’y a pas de position sur le sujet pour l’AIC ou les ligues, car nous attendons tous qu’il y ait des signaux importants de la part de ceux qui sont responsables de notre santé. Ce serait dommage si, ayant la possibilité si l’épidémie le permettait un jour, nous n’aurions pas pu terminer la saison; tous les détails techniques, comme indiqué par la FIFA, sont surmontables, le retour au jeu signifierait être hors de la phase la plus critique de notre pays et le football pourrait aider à revenir à la normale en donnant quelques sourires “.

Retour sur le terrain bien sûr avec les garanties nécessaires: “Les lignes directrices établies par les médecins du sport sont une garantie pour nous tous: je répète souvent que notre monde en ce moment doit compter un peu moins sur les avocats et un peu plus sur les médecins, aux experts et à ceux qui devront alors assumer la responsabilité d’une organisation du travail qui serait aujourd’hui une nouveauté dans ce secteur. Dans la Fédération, il y a une commission qui travaille avec diligence, mais différentes étapes nous diront quand reprendre, à partir de l’autorité gouvernementale qui devra nous donner une date, et pour cette date, si jamais il y en aura, nous serons sûrement prêts. Les protocoles sont déjà à un stade avancé de travail et, comme tous les secteurs industriels l’ont fait, nous aussi nous organiserons et apporterons notre contribution. Inutile de dire que la protection de la santé, même au début, sera un facteur très important, non seulement pour les athlètes mais pour toutes les personnes qui gravitent autour de l’équipe “.

“Je suis convaincu” – a-t-il conclu – “que si nous ne parvenons pas à terminer les championnats, et malheureusement les expériences passées nous l’enseignent, le prochain championnat risque de partir beaucoup plus tard car le différend qui se posera sur les deux tiers du championnat déjà joué, et sur les décisions que notre monde devra inévitablement prendre, parce que nous avons la responsabilité sportive de décréter des promotions et des relégations, mènera à des positions qui ne manqueraient certainement pas de satisfaire quelqu’un. J’espère que la saison pourra se terminer, cela signifierait aussi préserver les investissements de ceux qui ont joué au football cette année “.