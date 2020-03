Calcio, quitte le président de la fédération américaine – TUTTOmercatoWEB.com

(ANSA) – NEW YORK, 13 MARS – Le président de la fédération américaine de football, Carlos Cordeiro, démissionne. L’adieu surprise fait suite à la pluie de critiques pluvieuses pour ses attaques contre l’équipe nationale féminine de football, dont la dernière dans les documents déposés au tribunal dans le cadre de la confrontation juridique sur l’égalité de rémunération. Documents dans lesquels la US Soccer Association déclare qu’un joueur masculin a besoin “de plus de compétences et d’aptitudes en termes de vitesse et de force”, en plus “d’avoir plus de responsabilités”. Cordeiro prend la responsabilité des documents juridiques présentés et de leur langue, définie comme misogyne.