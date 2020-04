Calciomercato.com soutient We C.A.N Help, à la mémoire de Cesare Menon: faites un don ici, protégeons ensemble les hôpitaux! | Serie A

Nous C.A.N. Support. Nous pouvons aider tout le monde. Tous unis pour un seul objectif: gagner. Qu’il s’agisse d’un match de football – que nous espérons retrouver bientôt dans cet esprit – ou encore plus important, aujourd’hui, contre le coronavirus. Dans toute l’Italie, il y a des combats, avec des médecins et des volontaires en première ligne, pour protéger et aider les malades, vaincre un ennemi sournois et invisible qui a déjà changé nos vies. Certains radicalement.

C’est le cas de moi-même, Andrea Menon, auteur de cet article et membre de la famille Calciomercato.com. Il y a quelques jours, en effet, mon père nous a quittés, après avoir lutté énergiquement pendant un mois contre Covid et toutes ses complications. Juste avant cet événement tragique, un groupe de jeunes de Varèse – dignes d’éloges ainsi que d’autres éparpillés dans toute l’Italie – ont décidé d’entreprendre une projet caritatif et bénévole, avec un slogan: protégez ceux qui nous protègent. Arianna, Nicolò et Cesare ont décidé de commencer à imprimer avec des imprimantes 3D et d’en assembler à la maison des visières à remettre au personnel de santé et hospitalier de la province, mais pas seulement. Une idée qui a tout de suite eu beaucoup de succès, à tel point que l’équipe de travail s’est agrandie à une dizaine de personnes (dont moi), augmentant ainsi la production, les résultats et les expéditions. Et même les dons de matériel sont arrivés copieusement. Ils, comme toujours amis, ont ensuite choisi de dédier ce projet à mon père après sa disparition.

Ainsi est née “We C.A.N Help – En mémoire de Cesare Menon”, qui a associé sa marque à l’association “Freerider Sport Events” et à l’association ASBI (Associazione Spina Bifida Italia), pour poursuivre et enrichir ce projet. Ils aideront à trouver des fonds, des dons et à imprimer des visières à donner au personnel hospitalier et sanitaire. Et dans une deuxième phase, ensemble, nous nous consacrerons à de nombreuses splendides activités existantes, du ski au football en passant par les camps d’été. Toujours pour la charité, toujours pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et pour toujours garder la mémoire de ceux qui sont partis.

Calciomercato.com a pleinement adopté cette initiative, si vous le souhaitez aussi, nous serons heureux de recevoir même un peu d’aide. Et nous vous en remercions d’avance!

à FAITES UN DON CLIQUEZ ICI et en quelques secondes tout sera fait.

laAlternativement, voici quelques faits:

Bénéficiaire: Freerider Sport Events

IBAN: IT63C0503450540000000001219

RAISON: “We Can Help Project” – Votre nom et prénom (Facultatif)

Après le don, il est possible, en envoyant les données, de demander le reçu aux fins de la déduction fiscale.

Vous pouvez également nous envoyer votre adresse e-mail à wecanhelp@freeridersportevents.com afin que nous vous informions de tous les événements et activités auxquels nous vous attendons très nombreux!

Pour toutes les informations, voici les pages Facebook et Instagram, toutes deux «nées».