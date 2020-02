Calciomercato, nouveau scandale au Portugal: des millions d’évasion fiscale marché

Nouveau scandale possible lié au transfert de joueurs au Portugal. Selon l’hebdomadaire ‘Sabado’, une quarantaine de personnes sont soupçonnées d’avoir fraudé le fisc et parmi elles en particulier le président du Port Pinto da Costa, en plus du numéro un pour Benfica, Luis Filipe Vieira et Jorge Mendes, puissant procureur, parmi les oreillettes, de Cristiano Ronaldo. Sous la loupe, il y aurait des transferts de 15 joueurs, dont ceux de Jackson Martinez, Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodriguez, Giannelli Imbula, Eliaquim Mangala et Danilo Pereira. Les autorités fiscales estiment que le président des «Dragoes» a échappé à environ 20 millions d’euros.