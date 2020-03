Caldara a pris Atalanta: la vérité sur les adieux à Milan et la figure de la rançon | Primapagina

Mattia Caldara a pris peu de temps pour récupérer Atalanta. Le retour à la maison, le réglage rapide et le sentiment avec Gian Piero Gasperini ont permis au défenseur d’être immédiatement protagoniste de nerazzurro: parmi les meilleurs sur le terrain dans la nuit magique de Mestalla, propriétaire des rotations de Gasp pour la défense et la redécouverte autorité combinée avec un éclat physique qui revient à celle du passé. Oui, Atalanta est déjà pleinement satisfait d’avoir repris Caldara en prêt de deux ans avec droit de rachat, une formule extrêmement avantageuse.

Écoutez “Caldara a pris Atalanta: la vérité sur l’adieu à Milan et la rançon” sur Spreaker.

CHIFFRES ET RÉALITÉ – La vérité est que le défenseur a tenté par tous les moyens d’avoir de la place, mais il a compris qu’il n’avait pas la confiance de Pioli à Milan. Il l’a réalisé quand il n’a jamais été lancé après la blessure, aucune réelle opportunité; il a donc demandé à se rendre à Atalanta où il trouverait plus d’espace et un coach prêt à le récompenser. Aussitôt dit, aussitôt fait. L’AC Milan l’a sorti avec une formule confortable pour Atalanta, déjà intriguée dans la plupart de ses figures de direction par le rachat qui sera cependant étudié sereinement dans les prochains mois car le prêt est également valable pour la prochaine saison; le chiffre est 15 millions mais toute la direction de Nerazzurri est enthousiaste à propos de Caldara, exemplaire hors du terrain et déjà utile à Gasperini. Avec l’AC Milan qui n’y a pas cru après deux blessures.