Caldara: «Milan? Aucune vengeance, je lui serai toujours reconnaissant. Mais maintenant je ne pense qu’à Atalanta ‘| marché

Mattia Caldara, défenseur deAtalanta, s’exprime après la victoire de la Ligue des champions Valencia: “Tout s’est passé rapidement, ils m’ont dit de m’échauffer à 5 ‘du départ de la course. Ça a commencé et ensuite j’ai fait ce que je pouvais faire. Ça fait un mois que je m’entraîne bien, dur. Quelque chose devait arriver, je suis vraiment heureux. Le destin est spécial, je suis heureux d’avoir gagné ici. Le retour sera difficile mais ce soir était beau. Mon changement? J’avais mal, l’entraîneur a mis des joueurs plus cool. Il était là. Je suis heureux. Le 4- 1? Tout était parfait, dommage pour le but encaissé à la fin. On y joue comme on sait. Les fans? Incroyable, un bruit impressionnant. Comment suis-je? Eh bien, c’était un match cher, maintenant on pense à dimanche contre Sassuolo mais je suis content comment ça s’est passé. Esprit de vengeance? Non, je suis content d’être de retour, je remercierai toujours Milan pour la confiance mais maintenant je pense à Bergame et Atalanta».