Calendrier des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019/2020

Après le tirage au sort organisé à Nyon le lundi 16 décembre, le calendrier des huitièmes de finale des Champions 2019/20 est déjà connu. Un soreto dans lequel le FC Barcelone a été jumelé avec Naples, qui sera mesuré le 25 février à San Paolo et le 18 mars au Camp Nou.

16/12/2019

Act. 17/12/2019 à 10:19

CET

Quatre équipes espagnoles sont entrées dans cette phase à élimination directe. Le Real Madrid a été associé à Manchester City of Pep Guardiola, tandis que l’Atlético de Madrid affrontera Liverpool, l’actuel champion de la compétition.

Valence a été celle qui a eu le plus de fortune en mesurant Atalanta, et qui a aussi le facteur terrain car le retour se fera à Mestalla. Au lieu de cela, les meringues clôtureront la manche au stade Etihad à Manchester et les matelas à Anfield.

Les matches des huitièmes de finale se joueront aux dates suivantes: le match aller les 18, 19, 25 et 26 février; et le retour les 11, 17 et 18 mars.

Ce sont les huit paires

Naples-Barça Olympique Lyon-Juventus Borussia-PSG Real Madrid-Manchester City Atalanta-Valencia Atlético-Liverpool Chelsea-Bayern RB Leipzig-Tottenham

CHAMPIONS HUITIÈME MATCHS IDA

Mardi 18 février

Borussia Dortmund-PSG Atlético de Madrid-Liverpool

Mercredi 19 février

Atalanta-Valence Tottenham-Leipzig

Mardi 25 février

Naples-Barcelone Chelsea-Bayern Munich

Mercredi 26 février

Real Madrid-Manchester City Olympique Lyon-Juventus

CHAMPIONS HUITIÈME RETOUR MATCHS

Mardi 10 mars

Valence-Atalanta RB Leipzig-Tottenham

Mercredi 11 mars

Liverpool-Atlético de Madrid PSG-Borussia Dortmund

Mardi 17 mars

Manchester City-Real Madrid Juventus- Olympique Lyon

Mercredi 18 mars

Barcelone-Naples Bayern Munich-Chelsea

La route vers la fin d’Istanbul

Le tirage aura lieu le 20 mars des quarts de finale, des demi-finales et de l’ordre de champ de la finale, également au siège de l’UEFA à Nyon.

La première étape du quarts de finale aura lieu les 7 et 8 avril; et les matchs retour les 14 et 15 avril.

Les partis de la demi-finales Les 28 et 29 avril se joueront les duels du match aller et les 5 et 6 mai les affrontements du retour.

La finale des champions 2019/20 est prévu pour le 30 mai au Atatürk Olimpiyat Stad & imath; d’Istanbul.