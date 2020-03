Calendriers du chaos, voici la dernière hypothèse: A peut glisser une semaine, la Juve Inter peut être jouée le lundi 9 mars | Primapagina

Nous sommes toujours au milieu des calendriers du chaos, il n’y a aucune certitude sur les dates mais seulement des hypothèses qui seront discutées dans les prochaines heures, probablement avant l’assemblée prévue le mercredi 4 mars à Rome. L’alternative la plus accréditée en ce moment est celle qui implique le report d’une journée de tout le championnat (mettre le lendemain au congélateur) et récupérer les matchs non joués dans la manche qui vient de s’achever, avec la Juve-Inter qui se déroulerait le lundi 9 mars. Tout est à discuter car le championnat se terminerait ainsi 12 jours avant le début des Championnats d’Europe, les joueurs devant être “livrés” aux équipes nationales respectives.

La dernière hypothèse à l’étude est également celle d’organiser un quart de semaine le 13 mai, pour récupérer les matchs non joués le week-end qui viennent de s’achever le week-end suivant. Demain soir, tout sera plus clair. Ce qui est certain, cependant, c’est le déroulement normal du tour de la Coppa Italia, qui rencontrera entre mercredi et jeudi les finalistes du tournoi.