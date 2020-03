Callum Hudson-Odoi de Chelsea, premier joueur de Premier League à tester positif pour le coronavirus

HULL, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Callum Hudson-Odoi de Chelsea lors de l’Emirates FA Cup Quatrième tour entre Hull City et Chelsea au stade KCOM le 25 janvier 2020 à Hull, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

L’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi est devenu le premier joueur de Premier League à être testé positif pour le coronavirus. Tard jeudi soir, Chelsea a publié une déclaration concernant le jeune ailier et la fermeture partielle des installations d’entraînement.

État d’Hudson-Odoi

«Callum a présenté des symptômes similaires à un léger rhume lundi matin et n’a pas été sur le terrain d’entraînement depuis par précaution. Cependant, son test s’est révélé positif ce soir et il va subir une période d’isolement. Malgré des tests positifs pour le virus, Callum se porte bien et a hâte de retourner sur le terrain d’entraînement dès que possible », indique le communiqué.

Heureusement, la plupart des personnes qui contractent le coronavirus ont montré des symptômes légers et une guérison assez rapide et sans douleur, citées dans des publications comme The Guardian, Newsweek et ESPN.

Hudson-Odoi rejoint une liste croissante de footballeurs et de personnes dans le monde du football testées positives pour le virus. Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani s’est montré positif, a suivi de près Manolo Gabbiadini, avant que le manager d’Arsenal Mikel Arteta et l’homme de Chelsea ne tombent avec le virus hier soir.

Chelsea Quarantine

La déclaration du club a poursuivi: «Le personnel de Chelsea qui a récemment eu des contacts étroits avec le joueur dans le team building masculin va désormais s’isoler conformément aux directives du gouvernement en matière de santé. Ceux-ci comprendront initialement l’équipe complète des hommes, le personnel d’entraînement et un certain nombre d’arrière-salle. »

Pour l’instant, Chelsea n’a pas décidé de tout fermer, comme certains clubs l’ont fait. Mais certainement, ils prendront toutes les précautions disponibles.

Report de la Premier League à venir?

Plusieurs ligues à travers l’Europe ont commencé à jouer à huis clos avant de suspendre la ligue indéfiniment. La Liga, la Serie A, la MLS et bien d’autres ont annoncé qu’ils arrêteraient leurs saisons. La Premier League, cependant, n’a pas fait d’annonce similaire, affirmant plutôt que les matches du week-end se dérouleront comme prévu.

Mais cela s’est également produit avant les tests positifs d’Arteta et d’Hudson-Odoi. La ligue a annoncé une réunion vendredi matin pour discuter et décider quoi faire ensuite.

Selon toute vraisemblance, la Premier League devra arrêter ses opérations, pour le moment, en ouvrant une toute nouvelle boîte de vers quand il s’agit de la programmation, de la Ligue des champions, des euros, etc.

Hudson-Odoi n’a pas joué pour Chelsea depuis début février. Et il pourrait ne pas revenir sur le terrain pendant un certain temps alors que le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde du football.

