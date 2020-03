HULL, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Frank Lampard, l’entraîneur-chef de Chelsea et Callum Hudson-Odoi de Chelsea, exhortant l’Emirates FA Cup au quatrième tour entre Hull City et Chelsea au stade KCOM le 25 janvier 2020 à Hull, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Soufflez de soulagement, fans de Chelsea. Callum Hudson-Odoi va bien se passer. Chelsea a publié une déclaration hier via son site Web avec une mise à jour positive sur le jeune.

Callum Hudson-Odoi de Chelsea se remet bien du coronavirus

Hudson-Odoi Fast Rebound

Dans la déclaration, le manager Frank Lampard a déclaré: “Je suis heureux de dire que dans le cas de Callum, il a fait de grands progrès et se sent presque comme d’habitude, ce qui est évidemment la nouvelle que nous voulons tous entendre.”

Le produit de l’académie est devenu le premier joueur de Premier League à être positif pour le virus la semaine dernière, ce qui a provoqué un arrêt partiel de Cobham – le centre de formation de Chelsea – pour un nettoyage en profondeur.

Le club a également annoncé que Cobham était de retour en course. Cependant, le personnel qui a eu des contacts avec Callum Hudson-Odoi est récemment resté isolé par mesure de précaution suite à la propagation du coronavirus.

Quand le football reviendra-t-il?

La seule chose que nous savons avec certitude en ce moment, c’est que les Championnats d’Europe de l’UEFA 2020 ont été reportés à l’été 2021 après la réunion de mardi de l’UEFA. Quant à la Premier League? Personne ne sait. Une réunion devrait avoir lieu jeudi, ce qui pourrait nous éclairer davantage.

Dans la même déclaration, Lampard a poursuivi: «Bien sûr, nous ne savons toujours pas quand le football de compétition reprendra, mais cela ne vaut pas la peine de trop s’inquiéter pour le moment. Le football nous manque tous, mais en ce moment, il s’agit d’agir de manière responsable et dans le meilleur intérêt de la société. Je suis sûr que je n’étais pas le seul à me retrouver dans un endroit étrange sans sport ce week-end, mais finalement rien de tout cela n’a d’importance quand on considère la situation dans son ensemble. “

Et en raison de l’incertitude, le club souhaite que les joueurs restent en forme. Chaque joueur a reçu un vélo d’exercice pour effectuer des routines d’entraînement personnalisées et des plans nutritionnels pour garder son alimentation droite et étroite.

Qui sait, au moment où Hudson-Odoi retrouve sa santé et sa forme physique, la Premier League pourrait être de retour. Et peut-être qu’il aidera Chelsea à terminer dans le top quatre.

