“Camavinga a les compétences pour jouer pour le Real Madrid”, explique son entraîneur

Le milieu de terrain de Rennes Eduardo Camavinga est sur le radar du Real Madrid, selon des informations parues dans les médias espagnols. Los Blancos semble prêt à signer le jeune et talentueux prodige et son entraîneur actuel Julien Stephan a félicité Camavinga et a parlé de son avenir dans une interview avec AS.

“Il a certainement les compétences nécessaires pour jouer pour le Real Madrid”, a déclaré Stephan à ce sujet.

“S’il continue de se développer de cette manière, il a le potentiel et les compétences pour être un acteur clé dans un club de haut niveau un jour”, a déclaré Stephan, qui estime qu’il serait sage pour Camavinga de rester une autre année à Rennes.

«Je lui dis toujours qu’il devrait rester une saison de plus parce qu’il a grandi ici et après une bonne saison, vous en avez besoin d’une autre pour confirmer votre niveau et il serait plus facile pour lui de le faire ici. Je pense qu’il lui reste encore un ou deux pas à franchir avant de pouvoir jouer pour un club d’élite. Il y a une différence entre jouer une très bonne saison pour votre club ou jouer 60 matchs par saison dans une centrale tous les trois jours. Il fait déjà la différence, mais il lui faut encore un ou deux pas avant de pouvoir devenir ce joueur crucial dans un club de haut niveau », explique Stéphane.

Camavinga a encore 17 ans et il a fait ses débuts pour Rennes sous Stéphane, qui ne voulait pas se soucier de son âge.

«Je me moquais de savoir s’il avait 16 ou 20 ans. Le talent ne se soucie pas de l’âge et du moment où vous êtes prêt à jouer et c’est tout. Nous avons essayé de l’impliquer dans l’équipe et nous en avons vu assez pour éviter de penser que nous le pressions. Nous savions que ça allait bien se passer et à la fin de la saison dernière, il a fait ses débuts et maintenant il est littéralement en feu », a conclu Stephan.

Camavinga correspond à la politique de transfert du Real Madrid et il semble qu’il pourrait être la sauvegarde parfaite pour Casemiro jusqu’à ce qu’il atteigne son véritable potentiel. Dans l’ensemble, Los Blancos devrait probablement faire de son mieux pour signer le prodige français avant qu’un autre grand club ne décide de le poursuivre.