Camavinga est la priorité du Real Madrid pour la prochaine fenêtre de transfert

Le milieu de terrain défensif rennais Eduardo Camavinga sera la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato, selon un article du journal espagnol MARCA. Camavinga, qui a encore 17 ans, a été impressionnant en Ligue 1 française jusqu’à présent cette saison et semble être l’une des perspectives les plus talentueuses du monde du football.

Le Real Madrid pense que Camavinga pourrait être la sauvegarde parfaite pour Casemiro et qu’il pourrait améliorer et atteindre son potentiel en apprenant du milieu de terrain brésilien. Cependant, ils ne sont pas le même type de joueur, car Camavinga est un meilleur passeur et distributeur et pourrait être un brillant milieu de terrain central en cas de besoin.

Camavinga adapte la politique de transfert du Real Madrid à la perfection, même si Los Blancos aurait probablement besoin de dépenser près de 70 millions d’euros pour le retirer de Rennes. Cependant, la situation actuelle de l’épidémie de coronavirus pourrait avoir un impact énorme sur le marché des transferts, c’est la raison pour laquelle le Real Madrid n’a pas encore enquêté sur Camavinga, selon le rapport de MARCA.