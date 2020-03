Camavinga veut bouger du Real Madrid

Eduardo Camavinga, le milieu de terrain central français de 17 ans, a été identifié par tous les MARCA, AS et ABC comme une cible de transfert pour le Real Madrid. La direction de Madrid a confirmé des informations plus tôt dans la journée citant que Zidane avait fait du joueur une priorité. Selon ABC, le Français a partagé le bon sentiment, car il rêve de jouer sous Zinedine Zidane. Il a déjà dit à son agent et à sa famille qu’il voulait que le Real Madrid soit son prochain club.

La couverture de MARCA pour le 29 mars avait une photo de Camavinga collée partout. Pour le 30 mars, il y a un texte indiquant que le Real Madrid est le choix «préféré» pour Camavinga. Le projet du club est celui qui a le plus convaincu le jeune Camavinga malgré ses nombreux prétendants. Juni Calafat, le dépisteur en chef du Real Madrid, suit le joueur depuis qu’il a 14 ans. Il a été identifié par le club comme un joueur à la fois présent et futur.

Bien qu’il n’ait que 17 ans, le milieu de terrain a été l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et figure parmi les meilleurs plaqueurs des 5 grandes ligues européennes. Madrid pense que le joueur a toutes les compétences et la conscience tactique nécessaires pour devenir le futur remplaçant de Casemiro.