Cambiasso: «Couper le choix logique des salaires. La première saison de Conte … ‘| Serie A

Esteban Cambiasso, ancien milieu de terrain duInter, il a également parlé à Sky Sport compter et de Lautaro Martinez.

SUR LAUTARO – “Il est un attaquant en pleine croissance, nous ne connaissons toujours pas le toit qu’il a parce qu’il ajoute toujours quelque chose. S’il y aura une vente aux enchères, de nombreuses équipes comme Barcelone et le Real le veulent et l’Inter veut le garder … on peut se tromper, mais beaucoup est difficile. ”

COUPER LES SALAIRES POUR INTER? – “Il faut faire un tour à 360 ° et comprendre la situation générale, beaucoup plus importante que de savoir si Antonio et Samir sont allés parler à l’entreprise. La situation est grave, nous espérons qu’elle pourra être réglée rapidement avec le moins de morts possible. Le couper devient presque logique, sachant que Samir et le coach préféreraient que ces événements restent privés. Cela me semble une très bonne idée de se réunir et de parler du salaire, tout comme pour moi les renouvellements sont bons pour ceux qui les méritent et au revoir pour ceux qui veulent d’autres expériences Mais je pense qu’il vaut mieux que ces événements restent privés “.

UN VOTE POUR LA PREMIÈRE SAISON DE COUNT – “Je suis un demi-journaliste sans avoir étudié, avec une veste et une cravate, mais c’est quelque chose que les vrais journalistes doivent faire, qui votent toujours sans peut-être savoir ce que les entraîneurs demandent. C’est une saison positive, si ça se termine, et cela c’est une question que nous nous posons tous, et comme c’est le cas aujourd’hui, elle sera toujours positive: des bases solides sont en train d’être construites pour faire encore mieux “.