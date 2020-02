Camila Sáez n’a pas pu éviter de battre Rayo contre le Sporting Huelva »Prensaf Fútbol

Dimanche 02 février 2020

L’équipe chilienne Camila Sáez et Carla Guerrero, qui n’a pas été convoquée à la rencontre, est tombée du compte minimum lors de leur visite à Huelva. Le défenseur national était un partant et a joué les 90 ‘dans le casting réalisé par Carlos Santiso, avec une performance correcte derrière.

Rayo Vallecano, du Chili Carla Guerrero et Camila Sáez a été battu 1-0 lors de sa visite au Sporting Huelva, dans le match correspondant au 18e jour de la Ligue Iberdrola. Bien que le «chef» n’ait pas été cité, Sáez a joué l’ensemble de l’engagement mais n’a pas pu empêcher la chute des guerriers de la caída.

Le match disputé dans les Champs Fédératifs de l’Ordre, ville de Huelva, a commencé de manière assez uniforme et avec des options dans les deux buts. Les premières tentatives ont été faites par les locaux, mais la foudre a répondu et a créé un danger par des balles arrêtées.

A 28 ′, la visite était sur le point d’ouvrir le score après un tir après un corner, mais la figure du Sporting, Patricia Ojeda, a sauvé son équipe avec sa tête de la ligne. Huit minutes plus tard, la collégiale prononce un penalty en faveur de Huelva, après une faute du défenseur rival Paula Andujar.

Celui qui a marqué et marqué incidemment le seul but du match était le même défenseur «Patri» Ojeda. Des 12 étapes il n’a eu aucun problème et a signé le résultat final à 36 ′. Sáez a vu le carton jaune à 40 ‘et a eu une bonne occasion de marquer avec un coup franc à 69’, mais la chance n’a pas accompagné la Chilienne et son équipe.

Avec ce résultat, Rayo Vallecano a stagné en huitième position de la Première division féminine d’Espagne, avec 24 unités. Alors que le local, le Sporting Huelva, respirait dans la partie inférieure du tableau pour être treizième à 17 points et quatre de la descente. Le prochain duel pour l’équipe chilienne sera contre Tacón pour la Copa de La Reina.

