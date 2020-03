Campanie, football amateur suspendu jusqu’au 15 mars

Après la note d’adresse du DNC (Cliquez ici pour plus de détails), le CR Campania de la FIGC a officialisé la suspension de tous les événements sportifs associée, sans distinction de catégorie et de discipline de football, jusqu’au 15 mars.

En attendant de comprendre comment et si un réseau efficace et nécessaire de bilans de santé en faveur des clubs sera organisé au niveau fédéral, voici la note officielle du CR Campanie:

SUSPENSION DE TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES AMATEURS QUI SONT EXÉCUTÉES AU SEIN DU C.R. CAMPANIE – L.N.D. ET DES CINQ DÉLÉGATIONS PROVINCIALES. SUSPENSION DE TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES DU SECTEUR JEUNESSE ET SCOLAIRE ET ACTIVITÉS DE BASE JUSQU’AU JOUR DE COURSE DU 15 MARS 2020.

Le C.R. Campanie – L.N.D. – La FIGC, après avoir pris connaissance du décret rendu par le Conseil des ministres hier, mercredi 4 mars 2020 (annexé à cette UC) avec lequel, afin de contrer et de contenir la propagation du virus COVID-19, dans tout le pays, au point c) a décrété ce qui suit: «les manifestations sportives et les compétitions de tous types et de toutes disciplines, organisées dans tous les lieux, publics et privés, sont également suspendues; toutefois, dans les municipalités autres que celles énumérées à l’annexe 1 du décret du président du Conseil des ministres du 1er mars 2020 (qui ne comprend pas les municipalités de Campanie), et les modifications ultérieures, la tenue des événements et concours susmentionnés, ainsi que la des séances d’entraînement pour les athlètes de compétition, à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos ou à l’extérieur sans la présence du public;

dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, au moyen de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et tous les accompagnants qui participent. Les activités sportives et motrices de base en général, pratiquées à l’extérieur ou à l’intérieur de gymnases, de piscines et de centres sportifs de toutes sortes, ne sont admises qu’à condition qu’il soit possible de se conformer à la recommandation énoncée à l’annexe 1, lettre d) ”

Il a déterminé que les matchs programmés pour le lendemain du 8 mars 2020 de tous les championnats (Soccer à Eleven, Soccer à Five et Soccer féminin) qui se déroulent dans le cadre de la C.R. Campanie – L.N.D. – F.I.G.C. et des délégations provinciales de Campanie (Excellence en promotion, Première catégorie, Deuxième catégorie, Troisième catégorie, Moins de 19 ans Élite, Moins de 19 ans, Excellence féminine, Five Series Soccer C1, Five Series Soccer C2, Five Series Soccer D, Five Soccer Serie C1 Femmes, Football à cinq Serie C2 Femmes, Football à cinq moins de 21 ans, Football à cinq moins de 19 ans Elite, Football à cinq moins de 19 ans) sont suspendues.

Il a également été déterminé que la Ligue amateur des moins de 18 ans, les activités du secteur jeunesse et scolaire (moins de 17 ans, moins de 16 ans, moins de 15 ans et moins de 14 ans pour le football à onze, le football à cinq et le football féminin) et l’activité de base (tournois Débutants, poussins, premiers coups de pied et petits amis) sont suspendus jusqu’au jour du match du 15 mars 2020