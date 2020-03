Campbell et Merson ont un message clair pour Liverpool – HITC

Liverpool a 25 points d’avance en tête du classement de la Premier League.

Kevin Campbell et Paul Merson ont clairement indiqué que Liverpool ne pouvait pas se voir décerner le titre de Premier League, car il ne serait pas juste de le faire.

Liverpool a 25 points d’avance sur le haut du tableau de la Premier League et Cambell a déclaré “ vous ne pouvez tout simplement pas donner quelque chose à quelqu’un parce qu’il est au top ”, car il a également souligné comment “ ils peuvent toujours être capturés ” – bien qu’il soit évident pour tout le monde ça ne va pas arriver.

Les hommes de Jurgen Klopp sont à deux victoires d’être sacrés champions d’Angleterre pour la première fois en 30 ans, mais avec toute l’Europe apparemment au point mort, y compris le sport, des questions ont été posées sur la façon dont cette campagne actuelle devrait se terminer.

S’adressant à Sky Sports News (17/03/20 à 10h15), l’ancien duo d’Arsenal, Campbell et Merson, a partagé leurs réflexions sur la situation actuelle autour de Liverpool.

“Non [they shouldn’t be given the title] parce qu’ils n’ont pas terminé la ligue », a déclaré Campbell à Sky Sports. «Vous ne pouvez tout simplement pas donner quelque chose à quelqu’un parce qu’il est le meilleur à ce moment-là. Tu dois finir.

«Et je suis sûr que Liverpool voudrait finir. Mais juste pour le leur donner comme ça, je ne pense pas que ce soit juste et je ne vois pas que ce soit bien parce que mathématiquement, ils peuvent toujours être attrapés. Je suis sûr que quiconque pourchasse n’abandonnera pas le fantôme jusqu’à ce que ce soit mathématiquement impossible. “

Merson a également déclaré à Sky Sports: «C’est bien de dire que Liverpool a 25 points d’avance, mais si je jouais au billard avec mon pote demain, et j’avais besoin de 25 snookers pour gagner, et il a dit: ‘Le match est terminé, il n’y a aucun intérêt à jouer sur ! ‘- pour la semaine ou les deux prochaines, je dirais:’ Mais j’aurais pu gagner ça! ‘

«Vous vous sentez vraiment pour eux, en attendant 30 ans pour un titre. Si Manchester City avait 25 points d’avance, personne ne s’en soucierait! Parce qu’ils l’ont déjà gagné. Cette équipe ne l’a pas gagné depuis 30 ans! C’est comme un film. “

Vue HITC:

Même s’il est évident pour tous que Liverpool franchira la ligne d’arrivée, le fait qu’ils ne l’aient pas fait fait transpirer leurs supporters car il ne semble pas que le football reprendra de si tôt.

Si la saison de Premier League en cours est terminée, cela ne posera aucun problème. Mais si d’autres décisions sont prises, il y aura sans aucun doute un certain nombre d’équipes qui seraient assez ennuyées et attendraient de pouvoir potentiellement monter une contestation judiciaire.

