Cancelo, les rumeurs sur l’échange et l’Inter impliqués: l’idée de Conte | Primapagina

On parle de plus en plus de Joao Cancelo sur le marché. Pourquoi le latéral portugais ne connaît pas une première année inoubliable à Manchester City et des rumeurs courent sur son avenir: l’idée d’un échange entre Cancelo et Skriniar avec l’Inter continue de parler en Angleterre, hypothèse liée au réel et grand intérêt de Pep Guardiola pour le défenseur slovaque. Cependant, l’Inter n’a pas l’intention d’échanger contre Skriniar et donne note beaucoup plus élevée de son centre par rapport au Portugais qui a déjà porté la chemise Nerazzurri.

IDÉE DU COMTE – En particulier, le nom de Cancelo reste très apprécié par les gérants mais Antonio Conte veut un droit à l’extérieur qui donne aussi des garanties défensives, pas seulement dans la phase offensive où l’ancienne Juventus est décidément décisive. Les trop nombreuses lacunes de Cancelo sur le carnet de commandes ont incité la Juve elle-même à le sacrifier sur le marché en le vendant à Guardiola l’été dernier, maintenant L’Inter a ce type de doute et surtout il n’ouvre pas d’éventuels échanges avec Skriniar, du moins jusqu’à présent. Une position claire, au-delà des rumeurs anglaises.

Écoutez “Cancelo, les rumeurs sur l’échange et l’Inter impliqué: l’idée de Conte” sur Spreaker.