Rester à la maison, si nécessaire soit-il, n’est facile pour personne. Et via Instagram aussi Antonio Candreva il se laisse aller un peu de nostalgie: “Combien me manque l’Inter. Le désir de revenir jouer est beaucoup. Il est encore tôt, cela prend du temps … Nous sortirons tous plus forts qu’avant, quand le moment sera venu et quand, tous ensemble, nous aurions gagné cette bataille. “