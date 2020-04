Caniggia a rappelé l’objectif épique au Brésil et Maradona en a profité pour faire une “réclamation”

Pendant la période de quarantaine obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux anciens footballeurs en profitent pour revivre des moments inoubliables de leur carrière sur les réseaux sociaux, et Claudio Paul Caniggia il ne voulait pas être laissé de côté.

Le “Bird”, auteur de l’un des buts les plus criés de l’histoire de l’équipe argentine, a choisi de partager précisément cette conquête contre le Brésil lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, après le geste magistral de Diego Armando Maradona.

Jusqu’à aujourd’hui, il est surprenant d’observer la tranquillité avec laquelle “Cani” a célébré le grand but qui a fait Taffarel, dans un tel match transcendantal pour ce que signifie le rival, pour être au point et pour être loin d’être les favoris pour se qualifier. dans les chambres.

Précisément, le “10” a souligné la célébration de son ancien partenaire et il l’a fait savoir à travers un commentaire dans la vidéo: “Vous ne pouvez pas le célébrer comme ça hdp … je crierais toujours “ a écrit l’entraîneur actuel de gymnastique et d’escrime La Plata, ce qui a provoqué une agitation géante parmi les fans.

“La célébration … Certains disent “ça n’a pas tellement célébré, ce n’était pas une grande fête”. Je ne suis jamais allé courir 50 mètres pour célébrer un but aussi désespéré. Je savais qu’il manquait encore, et que le Brésil allait venir, dix minutes avant, le match n’était pas terminé. Que se passe-t-il si je célèbre, je fais deux tours, j’enlève ma chemise, puis ils sont à l’intérieur de notre objectif et ils nous battent? Je voulais revenir, m’installer et défendre le but à mort “, a expliqué Cani lui-même.