Cañizares: “Je ne sais pas pourquoi Zidane n’est plus intervenu”

Santiago Cañizares a expliqué dans le réseau COPE qu’il s’attendait à une réaction de Zinedine Zidane pour améliorer le jeu et les performances du Real Madrid avant même le 1-0 provisoire: «Il y a eu plusieurs matchs dans le match. Dans la première étape, Madrid passe de plus en moins et finit par être frustré. Il arrive un moment où l’équipe semble fatiguée, désespérée. Là, il trouve le but et pendant 10-15 minutes, l’équipe cesse d’avoir des problèmes physiques, se rapproche et a plus de chances. Cela a beaucoup à voir avec la tête. Le but du tirage au sort est très difficile car il enlève le trésor qu’ils avaient gagné. C’est comme lorsque votre petite amie vous quitte et que tous les problèmes de votre vie que vous avez oubliés apparaissent. Une énorme distance entre les lignes est générée et tout le monde veut résoudre par lui-même, il y a des erreurs individuelles. J’ai raté une intervention de Zidane avant le but d’Isco. Il y avait des footballeurs, plusieurs, qui ont demandé à partir, comme Isco, Vinícius ou Modric. Le but de Madrid a confondu Zidane parce que l’idée du jeu devait être changée, les autres années, avec l’Atlético ou le Bayern. Aujourd’hui, il n’a rien fait et je ne sais pas pourquoi. »