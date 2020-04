Cannavaro: «Calciopoli? Je ne le croyais pas, deux badges en sueur sur le terrain. J’ai souffert à l’Inter Milan ‘| Serie A

Fabio Cannavaro, ancien défenseur entre autres de Juve, Naples et Inter, est raconté dans un long Instagram avec Er Faina.

SUR LES BOUCLIERS RÉVOCÉS AU JUVE – «Le regret est que tout ce gâchis s’est produit après deux ans de performances effrayantes. Le regret est celui de ne pas pouvoir profiter de deux badges en sueur sur le terrain. Nous avons fait de notre mieux, sur le terrain, nous avons souffert et nous nous sommes réjouis. C’était une équipe si forte qu’après être sorti du pétrin, personne ne voulait y croire, moi d’abord. Je disais «ce n’est pas possible». Au lieu de cela, tout le désordre est sorti. ”

SUR L’ADIEU DE JUVE – «Les choses sont toujours écrites comme on veut. À ce moment-là, la Juve a dû vendre là-bas, il a dû se débarrasser de certains joueurs avec des salaires importants. Ils m’ont vendu moi et Emerson au Real Madrid et Thuram et Zambrotta à Barcelone. Ibrahimovic et Vieira ont également cédé à l’Inter. Ceux qui sont restés en Serie B ont fait quelque chose d’exceptionnel, ils ont ramené la Juve là où elle le mérite. Quand on va jouer à la Juventus, il comprend la différence entre jouer au football et gagner. Là, vous comprenez qu’ils ont des années-lumière d’avance sur tout le monde. “

À PROPOS D’INTER – “À l’Inter, le regret est que je sois parti au mieux. J’ai beaucoup souffert, je pensais que j’allais arrêter de jouer au football parce que je fais presque un an et demi avec une fracture du tibia. Plus qu’un problème psychologique, c’était le fait que je ne pouvais pas m’entraîner. Je ne peux jamais oublier que c’était une erreur, j’ai dû m’arrêter immédiatement. Mais je venais d’arriver … Je ne peux jamais oublier quand je suis entré à San Siro la première fois, je n’ai pas joué le propriétaire, Cuper m’a laissé entrer plus tard. Quand je suis entré, il y a eu un rugissement fou. À la fin du match, Moratti est venu me voir et m’a dit: “Fabio, un rugissement comme celui-ci que je n’ai entendu qu’avec Ronaldo”. C’est pour vous faire comprendre les attentes qui étaient là. Pour moi, après sept ans à Parme et propriétaire de l’équipe nationale, y arriver et échouer me dérangeait. J’ai dit à Mancini que je serais de retour quand j’aurais été prête et j’ai commencé un programme de formation. “