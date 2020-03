Cannavaro et Casillas se sont contactés via Instagram pour parler de Covid-19 »Presse du football

Lundi 23 mars 2020

Les footballeurs champions du monde avec l’Italie et l’Espagne, se sont rencontrés au Real Madrid pendant la saison 2009/2010, et se sont contactés publiquement pour discuter des progrès du Covid-19 dans le monde.

Dans une conversation qui a duré près de 12 minutes, Fabio Cannavaro et Iker Casillas se sont contactés via Instagram pour parler des différentes réalités qui vivent dans le processus de quarantaine en raison de la propagation de Covid-19. Alors que le défenseur a parlé de son expérience en Chine et en Italie, le gardien a raconté la situation que traverse l’Espagne.

L’ancienne Juventus a joué le rôle principal dans la conversation et avait un avis critique sur les mesures prises en Europe. «Ils ont eu l’occasion de fermer les pays, de fermer les villes et ils ne l’ont pas fait. Cela en valait la peine en Europe. Ils ont dû tout fermer “, a souligné Cannavaro.

Il a également ajouté: “La mauvaise chose que nous avons en Europe, c’est que les gens ne comprennent pas qu’ils doivent rester chez eux”.

Concernant la situation dans laquelle Cannavaro vivait en Chine, où il se rend à Guangzhou Evergrande, il a dit qu’il a été enfermé pendant 8 jours dans la ville sportive du club et qu’ils ont pris la température à chaque endroit où ils se sont rendus.

Sur ce qui a été vu dans les rues de la grande ville chinoise, l’ancien capitaine de la «Azzurra» a déclaré: Imaginez une ville de 30 millions d’habitants vide. C’était comme un film génial. “

Le gardien a également évoqué son expérience en Espagne, deuxième pays d’Europe où le coronavirus a le plus nui, derrière l’Italie.