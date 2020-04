Cannavaro: «Je rêve de former Napoli. Milan, avec Gattuso tu avais tort. Sur Messi en Italie … »| marché

Fabio Cannavaro révélez vos rêves de Chine. Interviewé par Sportmediaset, l’ancien défenseur raconte: “Je m’entraîne depuis 5 ans et Je rêve d’entraîner un jour une grande équipe, Napoli en fait partie… J’ai eu la chance d’avoir les meilleurs entraîneurs des 50 dernières années et j’espère avoir pris quelque chose de chacun d’eux et j’espère que le jour où je déciderai de retourner en Europe, je serai prêt. Naples m’a toujours manqué, je suis parti à 21 ans mais j’étais toujours très proche. J’ai vécu dans de nombreuses villes du monde, mais je resterai à Naples, enfant, je rêvais de devenir un symbole de l’équipe “.

SÉRIE A – Cannavaro parle ensuite de ses joueurs préférés dans l’actuelle Serie A: “Je l’aime beaucoup Bernardeschi, Je les aime insigne et bâtiment, se faire un nom est difficile. “

SARRI – Avis positif sur Maurizio Sarri, ancien technicien du Naples aujourd’hui à Juventus: “Je pense que c’est un entraîneur du plus haut niveau, il se bat certainement plus que prévu pour transmettre ses idées à l’équipe et cela conditionne peut-être un peu le jeu, mais les qualités ne sont pas discutées”.

Gattuso – Cannavaro applaudit également son collègue Gennaro Gattuso, sans ménager aucune critique: “Milan a fait une erreur, malheureusement ils ne l’ont pas compris, Rino est préparé, vous donne confiance, vous fait bien jouer et mérite donc la confiance de Napoli “.

Balotelli – Balotelli en équipe nationale? Pour Cannavaro, c’est un oui: “Certainement que Mancini y pense, car il a de grandes qualités et peut être important pour une équipe nationale qui se porte très bien grâce au travail de l’entraîneur”.

MESSI – slogan des dernières semaines l’arrivée éventuelle de Lionel Messi en Italie, Cannavaro dit le sien: “J’aimerais bien, je suis curieux de le voir dans un autre championnat”.