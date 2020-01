Cantera Taconera: Ari appelé pour l’Espagne U-17 et Portolés blessés

Cette semaine vient avec un de chaux et un de sable pour la cantera de Tacón. D’une part, nous avons été informés de la blessure de María Portolés la semaine dernière, mais nous ne savons pas combien de temps elle sera indisponible. D’un autre côté, nous avons découvert aujourd’hui qu’Ariana Arias a été appelée, encore une fois, pour l’équipe nationale espagnole U-17. Toña Is, l’ancien entraîneur des moins de 17 ans et le seul entraîneur à avoir remporté une coupe du monde junior pour l’Espagne, a quitté la RFEF la semaine dernière et Montse Tomés a repris l’équipe. Ils s’entraîneront les 3 et 5 février à Las Rozas.

Les résultats des matchs de cette semaine ont été globalement bons. Toutes les équipes, sauf Alevín A, ont gagné. Alevín A s’est battu et a eu un match égal contre Olímpico de Madrid, malgré ce que la feuille de match pourrait suggérer. Alevín B a battu Orcasitas, marquant 19 buts et gardant une feuille blanche, et Cadete a de nouveau été victorieux après quelques semaines de mauvais résultats dans leur ligue.

Senior B 5 – 4 Sporting Hortaleza

Juvenil B 4-1 Colegio Miramadrid

AD Sporting Hortaleza 0 – 7 Cadete

Infantil A 2-0 CD Móstoles U.R.J.C.

Infantil B 11-0 AD Orcasitas

AD Orcasitas 0-19 Alevín B

CDE Olímpico de Madrid 3 – 0 Alevín A

Crédit à @ Aris22 pour partager les mises à jour du jeu.