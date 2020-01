Cantera Taconera: Coupe Costa Daurada et autres mises à jour hebdomadaires

Les rangs des jeunes de Tacón rejoindront la Coupe Costa Daurada en avril. Ils ont rejoint le tournoi pour la première fois l’année dernière et se répéteront en 2020 dans toutes les catégories disponibles: U-12 (Fútbol 7), U-14, U-16 et senior. Le tournoi se déroule du 8 au 12 avril à Cambrils, en Catalogne. Il y aura une pause internationale en Liga Iberdrola ce week-end, ce qui est approprié étant donné que l’entraîneur senior est Dani Pérez, analyste de la première équipe, et des joueurs comme Ariana Arias et María Portolés sont parfois appelés dans le Une équipe escouade.

Toña Is, entraîneur de l’équipe nationale espagnole des moins de 17 ans, a appelé Ariana Arias pour un match amical contre l’Allemagne la semaine dernière. Arias n’a pas commencé le match mais est sorti du banc en seconde période. Les Espagnols ont gagné confortablement 3-1.

CD Torrejón 0 – 8 Sénior B

L’équipe conserve son avance dans la Ligue en s’imposant contre Torrejón.

AD Alcorcón 1 – 10 Juvenil A

L’équipe remporte une autre victoire. Ariana Arias a inscrit six buts, suivie de María Portolés qui en a marqué deux, et de Carlota García et Nuria Díaz qui en ont marqué un chacun. Ils restent deuxièmes du championnat, six points derrière l’Atlético de Madrid.

Juvenil B 3-0 AD Sporting de Hortaleza

Cadete 2 – 3 CD Ciudad de Fútbol

CDE Olímpico de Madrid 2 – 5 Infantil A

L’équipe a concédé deux buts, un coup franc et un autre coup de pied de pénalité. À leur tour, ils ont marqué cinq points pour assurer la victoire, dont deux étaient Lidia Prieto.

Infantil B n’a pas joué cette semaine, leur match ayant été reporté au 29 janvier.

Alevín A 4 – 1 Olivo de Coslada

Malgré le résultat, c’est un match serré que l’équipe a réussi à renverser en seconde période.

CF Cubas Féminas 1 – 3 Alevín B

Crédits à @ Aris22, @juanmatxo et @AlvaroVazq pour le partage des mises à jour du jeu.