Cantera Taconera: (une nouvelle) mise à jour hebdomadaire

L’un des facteurs décisifs pour l’acquisition par le Real Madrid de CD Tacón l’été dernier a été le classement des jeunes. Ils sont considérés comme très bien gérés et remplis de jeunes talents prometteurs.

Les équipes ne jouent pas encore leurs matchs à domicile au Ciudad Real Madrid et on ne sait pas si elles le feront lorsque la fusion entre les deux clubs sera terminée en juillet prochain.

Dans cette nouvelle section, nous couvrirons leurs rencontres hebdomadaires et le développement de leurs étoiles montantes.

Senior B 3-0 Madrid C.F.F.

La formation B de Tacón a affronté son rival direct du Madrid CFF D ce week-end. Tacón menait la ligue régionale de Madrid, Primera Nacional, avec une distance de 3 points sur Madrid CFF et ce fut un match décisif pour l’équipe. María Portolés, Ariana Arias, Lucía Suárez et Marina Salas, que nous avons vues sporadiquement du côté A de Tacón, ont rejoint l’équipe et l’ont menée à la victoire. Las Taconeras a réalisé une solide performance aux deux extrémités du terrain, et l’entraîneur Dani Pérez a reçu des éloges pour son approche du match. Après ce match, Bas blancas possède six points d’avance sur le Madrid CFF.

Juvenil A 16-0 C.D.E. Olímpico de Madrid

Ariana Arias et María Portolés ont également rejoint Juvenil A et ont de nouveau réussi. L’équipe était clairement meilleure que ses rivales, se dirigeant vers la mi-temps avec 10 buts déjà inscrits sur la feuille de match. Ils occupent actuellement la deuxième place, à trois points du leader de l’Atlético de Madrid.

Madrid C.F.F 1-1 Juvenil B

Juvenil B, deuxième, s’est affronté à la quatrième place du Madrid CFF, qui n’avait qu’un point de moins que l’équipe de Tacón. L’équipe classée troisième a perdu face aux leaders ce week-end, les positions restent donc les mêmes, mais l’écart entre Las Taconeras et les premiers de la ligue s’est creusé.

Atlético de Madrid 3 – 0 Cadete

Infantil A 6-1 C.D. Madrid Sur Latina

Violeta Vázquez, l’un des talents émergents de Tacón, a marqué le premier but de ce match avec un beau coup franc.

Infantil B 6-0 Racing Villaverde C.F.

CD. Julián Marías 3 – 1 Alevín A

Alevín B 7-3 C.D. Madrid Sur Latina

Crédits à @ Aris22, @juanmatxo et @AlvaroVazq pour le partage des mises à jour du jeu.