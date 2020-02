Cantwell qualifie le vainqueur de Mane de Liverpool de “ terrifiant ”

Date de publication: Mardi 18 février 2020 15h51

Todd Cantwell pense que la qualité du but de Sadio Mane pour Liverpool contre Norwich City samedi était “effrayante”.

Cantwell a été impressionnant pour Norwich cette saison et il a fait une autre bonne performance contre Liverpool – une équipe qui est censée suivre ses progrès.

Selon David Ornstein de The Athletic, Manchester United et Liverpool ont été rejoints par Manchester City et Tottenham dans la recherche d’un accord pour Cantwell.

Cependant, le journaliste affirme que Liverpool a intensifié son intérêt pour le milieu de terrain de 21 ans tout au long du mois de janvier et est désormais le favori pour sa signature à la fin de la saison.

Cantwell se concentre cependant sur Norwich dans ce qui n’est que sa deuxième saison dans l’équipe première des Canaries.

“Je suis honnêtement reconnaissant à chaque match que le manager me sélectionne pour commencer. J’aimerais penser que je rembourse cela et chaque fois que je mets ce maillot, je donne à 100%”, a déclaré Cantwell à Canaries.co. .Royaume-Uni.

«Je pense que j’améliore le match par match et j’ai l’impression de devenir un meilleur footballeur. Sur une note personnelle, j’adore ça, jouer en Premier League contre les meilleurs. »

Parlant de la défaite 1-0, l’Anglais des moins de 21 ans a déclaré: «Nous avons de nouveau montré beaucoup de résilience. Ils sont la meilleure équipe du monde en ce moment, mais ils sont venus à Carrow Road et n’ont pas eu un match facile – c’est un mérite pour tout le monde.

«La résilience dont nous avons fait preuve à la maison est quelque chose de positif que nous pouvons prendre, mais c’est dommage que nous n’ayons plus rien à prouver. Ce fut un peu un événement récurrent.

«La façon dont Sadio Mane retire cela de l’air et la façon dont il s’en prend avec son pied le plus faible est effrayant.

«Nous savions que nous affrontions certains des meilleurs joueurs du monde. Chaque reniflement d’une chance et vous avez le sentiment horrible qu’ils vont le saisir.

«Lorsque nous avons nos chances, nous devons vraiment capitaliser parce que nous savions que nous n’allions pas avoir de sorts dans le jeu où nous contrôlerions le ballon comme nous le voulons.

“La résilience que nous avons montrée contre le ballon, j’ai l’impression que nous méritions quelque chose du match.”

“La foule était brillante”, a déclaré Cantwell. «Ils nous ont égalés à bien des égards et se sont mis derrière nous lorsque nous nous débattions. Il est décevant que nous ne puissions pas célébrer avec eux à la fin de cela. “