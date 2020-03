CapacidadLa capacité de vivre sur le fil et de ne pas tomber

Malgré la perte de son avance et le match nul contre la Ligue des champions, personne n’est capable d’abandonner le Real Madrid qui sait ce que c’est de ressusciter avec Zidane.

C’est incroyable le pouvoir d’exaltation et d’autodestruction du Real Madrid, quand les choses vont bien quand elles tournent mal. S’il y a quelques jours, tout était joie et bonheur …

Quelques jours plus tard, tout se transforme en nuages ​​noirs et tonnerre. Le ying et le yang du Real Madrid ne sont pas nouveaux, pas même pour un Zidane qui les a vécus dans toutes les couleurs.

Maintenant que tout le football est arrêté jusqu’à nouvel ordre, il est temps de reconsidérer et de prendre froid ce qui a été réalisé jusqu’à présent. Bien que l’équipe soit toujours en vie en Ligue et avec des options en Ligue des Champions.

Il est vrai qu’une fois le football de retour, tout sera concentré sur ce retour à Manchester, la machine démarrera et encore une fois Zidane sera sur le fil, un fil qu’il connaît bien.

Une saison blanche à Madrid est un échec, peu importe où vous regardez. Si l’élimination en Ligue des Champions est consommée et que la Ligue finit par aller à Barcelone, les critiques pointeront le Français… et des noms comme Pochettino reviendront au premier plan.

Si Zidane a démontré quelque chose, c’est qu’il est capable de gérer les pires moments avec habileté. La pression ne l’affecte pas car il sait où il est … la question est de savoir s’il continuera d’être la saison prochaine.