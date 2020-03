Capello: “La Juventus empire le match contre l’Inter”

Fabio Capello pense à la Juventus-Inter dans le Corriere della Sera: “Sur le plan psychologique, la Juventus arrive avec des difficultés mais l’Inter est plus exposée. Ils récupèrent Handanovic ce qui est fondamental. La Juve ne s’est pas remise de la défaite à Lyon, il y aurait il valait mieux revenir sur le terrain tout de suite. Ils ont aussi des problèmes de circulation du ballon. Au niveau individuel la Juventus est plus forte et une victoire laisserait l’Inter hors de la lutte pour le titre. “