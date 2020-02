Capello: «Scudetto? L’Inter n’a plus d’excuses | Serie A

Fabio Capello, ancien entraîneur du Juve, a également parlé d’Inter aux microphones de Sky Sport: “L’Inter n’a plus d’excuses, maintenant ils ont le double choix dans tous les départements et les joueurs doivent suivre l’entraîneur. Je connais bien les nouveaux. Ashley Young Je l’ai eu en équipe nationale et c’est un bon joueur, il a un bon dynamisme et il est bon au croisement: il n’est pas un goleador mais donne sa contribution. Eriksen Je l’ai acheté chez Badini à Tottenham quand il était à l’Ajax: il a de la qualité, il a un jeu vertical et un timing, il est dangereux en punition. Mais je dois dire qu’un joueur comme l’Inter l’a chez lui et c’est Sensi: je suis fou de lui et de Barella, ils sont d’un grand niveau et feront la fortune de l’équipe nationale. Conte n’a qu’à faire des choix, l’écart avec la Juventus s’est réduit. En ce moment, l’Inter est meilleur sur le plan défensif, la Juve n’a pas trouvé de renforts adéquats pour remplacer les joueurs blessés et maintenant ils auront de nombreux matchs importants. La Lazio, par contre, n’a pas de problèmes avec les Coupes, joue bien et après la baisse en deux matchs je l’ai vu avec Spal et j’ai vu une bonne équipe. Après de nombreuses années, nous retournons au combat jusqu’à la fin pour le championnat. Le coup de coeur? Il y a des engagements et des blessures: l’Inter n’a plus d’excuses, la Juve s’est considérée ainsi sur le marché. Mais attention à Inzaghi, sous-estimé par beaucoup. Je serais très prudent».