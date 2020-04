Carbone a CM: ‘Off de l’Inter pour Hodgson. Le dos cassé de maman, l’amitié avec Mia Martini et le choc des premiers jours à Naples | Primapagina

Les yeux étroits de ceux qui sont nés au soleil et un talent forgé dans la rue, comme cela n’arrive malheureusement plus. Une histoire passionnante, celle de Benito Carbone. Celui qui n’a jamais cherché de raccourcis, mais qui, au milieu de l’agitation de la vie, a toujours trouvé le refuge du bonheur derrière un ballon.

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez touché une balle?

«Pour dire la vérité, je ne me souviens pas de moi sans ballon. Je l’ai emmené partout et même à l’école, je me suis caché parmi les bureaux pour froisser des feuilles de papier et construire une balle de pied sur le chemin du retour. Parfois, ils m’attrapaient et avertissaient ma mère. “

Une maman stricte?

«Une maman incroyable, une maman à qui notre famille doit tout. Quand j’avais quatre ans, j’ai perdu mon père, je n’ai aucun souvenir de lui, sauf certaines choses que mes frères et sœurs me disent. Nous avons six ans et je suis le plus jeune. Maman a quitté Bagnara Calabra à six heures du matin avec un panier sur la tête et est allée à Scilla, où elle est allée vendre l’huile. Quand elle est rentrée à la maison, elle est allée travailler comme concierge à l’école jusqu’à 19 h 00. On se retrouvait souvent ensemble, j’avais 5-6 ans et je rentrais avec le ballon sous le bras, après avoir joué avec des amis toute la journée. D’autres fois ».

Que retenez-vous d’autre de cette enfance?

«Les pieds sanglants. Nous jouions souvent dans la rue, pieds nus, et il arrivait que nous donnions des coups de pied en frappant l’asphalte ou une pierre. C’était un super gymnase pour moi, je pense que j’ai appris la technique que j’ai ensuite apportée avec moi. Les heures de coups de pied contre un mur, les jeux sur la place avec des amis, le saut du ballon au pied, les portes inventées avec les volets dans les stands. Toute technique et coordination, il fallait aussi apprendre à tomber d’une certaine manière pour ne pas se blesser “.

Puis la première audition.

«Je jouais dans l’équipe de Bagnara mais Scillese m’a demandé en prêt de m’emmener à Turin, où nous jouerions un tournoi avec la Juventus et Toro. Ça s’est bien passé, ils m’ont récompensé en tant que meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Ils voulaient tous les deux de moi, mais les bianconeri avaient fini leurs postes dans la maison d’hôtes et m’accueilleraient l’année suivante, tandis que les grenades m’offraient la possibilité de commencer immédiatement, se reposant chez ma sœur, qui avait entre-temps déménagé à Settimo Torinese ” .

Qu’est-ce qui vous a traversé la tête?

“J’avais douze ans quand j’ai emballé la première valise qui m’emporterait loin de chez moi. Mais je n’avais pas peur, j’allais rencontrer mon rêve. J’ai toujours vécu pour le football et c’était ma chance. “

Le début vient également avec la chemise Torino.

«Contre Pise, j’ai également pris une participation. Ensuite, ils m’ont envoyé en prêt. Moggi était là en tant que directeur sportif et chaque année il m’a promis qu’il me garderait, mais la vérité est que je n’ai mis les pieds à Turin qu’après son départ. “

Comment a-t-il gagné son retour?

«Certaines choses sont écrites. J’étais prêté à Ascoli et j’ai subi une blessure délicate, une déchirure de six centimètres dans le fléchisseur. Torino m’a donc demandé de reprendre le traitement dans leurs installations. J’ai effectué toute la rééducation en m’entraînant sur un terrain proche de celui de la première équipe. Il y avait Mondonico, ce que je devais peut-être faire parce qu’il me voyait seul. Il est venu et m’a dit “Charbon de bois, viens jouer avec nous.” Il m’a appelé comme ça, Charcoal. Je suis entré dans ce domaine et je me suis également émerveillé, marquant dans tous les sens, même avec des ciseaux. Ils ont décidé de me garder, ils ne m’ont plus envoyé en prêt. “

Mais cela n’a duré qu’un an.

«Oui, il y a eu un revirement d’entreprise et Calleri est arrivé à Turin. Ils avaient besoin de vendre et j’étais parmi les pièces précieuses de cette équipe. C’était un matraque, j’avais construit un beau film dans ma tête, je rêvais de terminer ma carrière à la grenade, je me sentais comme un fils de Philadelphie “.

L’expérience à Naples a commencé.

«Et ça n’a pas très bien commencé. J’avais signé et décidé de rester une semaine à Capri avec ma femme, j’arriverais plus tard en Calabre pour continuer les vacances puis je partirais pour la retraite d’été. La société m’a contacté pour me demander d’en profiter, puisque j’étais sur place il convenait de rejoindre Naples pour choisir l’appartement qui allait accueillir ma femme et moi pendant le séjour en Campanie. J’ai répondu que j’allais bien. Le ferry amarré à l’embarcadère et là-bas était déjà un chauffeur de Naples prêt à nous attendre, le grand Armandino. La liste des appartements à visiter était longue mais nous nous sommes arrêtés au deuxième et non pas parce que nous en sommes tombés amoureux, au contraire ».

Alors pourquoi?

“Parce que nous avons immédiatement compris que cela ne nous convenait pas et nous sommes partis, mais de loin j’ai regardé la voiture d’Armandino et il y avait quelque chose d’étrange, plus je me rapprochais, plus l’odeur négative devenait certaine. Les voleurs avaient forcé et ouvert le coffre, emportant mes sacs avec de l’or, des montres, des documents, de l’argent à l’intérieur. Tout. C’était la bienvenue. “

Qu’a-t-il fait?

«En désespoir de cause, j’ai appelé mon procureur, en larmes. J’ai dit, mais où êtes-vous … m’a envoyé? J’étais très en colère, je n’ai jamais pensé que dans cette ville j’aurais probablement vécu les plus belles expériences de ma vie. Naples est fantastique et quand vous tombez dans sa réalité, vous comprenez qu’aucune ville au monde ne peut vous offrir les mêmes choses. Naples se gère, crée ses propres règles, son propre code de la route. Et ce qui est incroyable, c’est que tout le monde se reconnaît dans ces codes. Si quelqu’un, dans une allée, se heurtait à la main dans la voiture, celui qui en théorie aurait eu raison ne s’est pas mis en colère, mais s’est arrêté sur le trottoir et a fait de la place. “

Des cas de vie incroyables, à Naples elle connaît aussi Mia Martini, de Bagnara comme elle.

«Dans une émission locale, nous étions tous les deux invités. Quand je lui ai dit que j’étais de Bagnara, ils ont illuminé ses yeux. Elle était restée très attachée à ses origines. Il m’a consacré une chanson fantastique de Roberto Murolo, «Cu‘ mme ». La nouvelle de sa disparition m’a choquée, la vie a emporté l’une des femmes les plus douces et les plus profondes que j’aie jamais connues. Immense ».

Son ancien agent, Carlo Pallavicino, a rappelé qu’à cette époque, il l’avait liquidé pour récupérer une voiture volée.

Il rit avant de commencer à parler – «J’ai lu, je commence par dire que changer d’agent était une erreur et c’est pour cette raison que j’ai immédiatement retracé mes pas. Deux agents comme Pallavicino et Branchini ne changent pour personne dans le monde, mais j’étais jeune et je me suis laissé prendre par la relation de grande amitié établie avec Cannavaro, Taglialatela et Tarantino. Aucun agent n’a trouvé ma voiture. Je me souviens encore de la soirée où tout s’est passé, j’ai appelé Gigi D’Alessio, j’étais désespérée. Il est venu immédiatement et nous avons commencé à chercher cette voiture dans la ville mais rien à faire. ”

Mais qu’est-ce que Gigi D’Alessio a à voir avec ça?

«Rien, mais c’était un de mes amis et quand vous avez des ennuis, vous appelez toujours quelqu’un près de vous. Je l’ai rencontré une fois dans une émission et depuis lors je suis toujours allé le voir dans la salle d’enregistrement, de temps en temps je m’arrêtais de chanter avec lui. Je me sentais bien à Naples et les fans m’aimaient beaucoup, je ne voulais pas quitter cette ville mais encore une fois, comme c’est arrivé à Turin, l’entreprise avait besoin de vendre. C’est ainsi que Gigi a pensé à écrire une chanson pour chanter ensemble. Un message direct à la société, une tentative pour lui faire changer d’avis “.

Le partenaire le plus fort qu’il avait dans cette Naples?

“Fabio Cannavaro. Je l’avais déjà réalisé un an plus tôt lorsque je jouais pour Turin. A cette époque, je vivais un moment de grâce énorme, j’ai vraiment réussi, j’étais dans une grande confiance et ce n’était pas facile pour les défenseurs de me faire face. Mais quand on a joué contre Napoli, il y avait ce gars que j’ai toujours trouvé sur moi, je l’ai sauté et je l’ai trouvé devant moi. Un printemps, pensiez-vous, mais qui est … est-ce? C’était Cannavaro. Et l’année suivante à Napoli, en tant que coéquipier, j’ai eu la confirmation de sa force. “

Son partenaire également dans le champion d’Europe des moins de 21 ans.

«Vieri, Carbone, Muzzi, le trident offensif. Sur le banc Inzaghi, Del Vecchio. Dans cette équipe, il y avait Toldo, Cannavaro, Panucci, Colonnese. Nous étions très forts. “

L’année suivante, vous avez quitté Naples et Cannavaro.

“Oui, il doit aller à Parme et moi aller à l’Inter.”

Que représente l’Inter Milan pour vous?

“J’ai atterri sur l’équipe de mes rêves, le club pour lequel j’avais toujours applaudi. Enfant à Bagnara, quand je jouais dans la rue, je m’identifiais à mes idoles Nerazzurri et quand je vraiment habillé cette chemise il me semblait vivre un rêve “.

L’Inter de Roy Hodgson.

«Une bonne personne, un homme avec ses idées. Mais certains dégâts l’ont fait. Nous ne pouvons pas penser que Roberto Carlos ne peut pas défendre. Quant à moi, il avait choisi de s’aligner comme milieu de terrain gauche dans son 4-4-2, cela signifiait aller fermer la diagonale à Bergomi. Un travail épuisant et quand il fallait se décider avec un jeu de qualité dans les 20 derniers mètres je n’avais pas la bonne lucidité. Pour cette raison, j’ai marqué peu de buts, Hodgson m’a demandé la quantité. “

Est-ce pour cela qu’il a décidé de partir?

«Une erreur très grave, dictée par le jeune âge. J’aurais pu jouer avec Ronaldo et avec d’autres champions et à la place, pris d’un sentiment de frustration, je suis parti. Je me souviens toujours de Bergomi qui me disait “Tu ne dois pas bouger d’ici, si tu restes tu deviendras plus fort que Donadoni”. J’ai répondu, capitaine, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas vous faire la diagonale et ensuite passer le ballon à Ince, qui est très fort, mais qui a des pieds en marbre ». Évidemment, ce n’étaient que des blagues, mais le concept était le suivant. J’avais tort, j’ai encore de bons souvenirs. “

Qui l’a impressionnée?

“A cette époque, mon colocataire à l’Inter était Javier Zanetti. Inhumains. Dévouement, professionnalisme, force physique. Parfois, nous le cherchions, mais où est Zanetti? C’est dans la chambre qui dort. Mais où est Zanetti? C’est dans la pièce qui repose. Il s’est entraîné et récupéré, toujours comme ça, depuis que je le connais. Crazy “.

Que pensez-vous de Conte’s Inter?

«Conte a brûlé et brûlera toujours les étapes, menant son équipe à se battre pour des objectifs importants. Au cours des dix prochaines années, l’Inter sera une des meilleures équipes d’Europe, au même niveau que les meilleurs joueurs aujourd’hui. “

Que retenez-vous de votre déménagement en Angleterre?

«Le début n’a pas été le plus simple, il y avait le problème de la langue et j’ai imaginé tous les moyens pour que l’entraîneur et ses coéquipiers puissent me comprendre. Je m’exprimais en gestes. Même ma femme était désorientée, elle n’est pas sortie sans moi. Nous sommes toujours allés manger dans un restaurant italien appelé «grand-mère». Mais je me souviens aussi avec beaucoup d’affection de l’amitié avec Di Canio. J’étais dans le gymnase, David Pleat, mon coach à l’époque, s’approche de moi et me demande “Ma Di Canio?”. Mais Di Canio quoi, je réponds. “J’aimerais bien savoir à quoi il ressemblait avant de le prendre.” Vous ne l’avez toujours pas? Mais qui attendez-vous? Nous avons toujours vécu ces mois ensemble, nous avons fait un joli couple. “

Comment cette expérience vous a-t-elle amélioré?

“À bien des égards. Quand j’ai ressenti de l’astuce, mes propres fans ont sifflé. J’ai mis de côté ce voile d’indolence des fantasmes et j’ai appris à courir jusqu’au coup de sifflet final. Et puis j’ai très bien appris la langue, un aspect fondamental ».

Eriksen connaît des difficultés tactiques, comme cela lui est arrivé à l’époque.

“Peut-être que l’équipe de Conte avait été construite avec d’autres codes et la qualité du Danois risque de compromettre son équilibre. Eriksen peut incliner un système, ou changer de module ou prendre du temps et travailler sur le lecteur. Il deviendra un milieu de terrain qui se transforme en milieu de terrain offensif, mais cela prend du temps parce que Conte est un perfectionniste. “

Maintenant, comment Benito Carbone s’amuse-t-il?

«Rien n’a changé, je ne m’amuse que lorsque je peux vivre la majeure partie de ma journée sur un terrain de football. J’ai eu de grandes expériences avec Zenga, deuxième, mais maintenant je suis prêt à continuer seul. Il est temps de montrer ces qualités que je sais posséder, à partir d’un projet sérieux et ambitieux. Mon objectif est de reprendre l’entraînement et je le ferai, au-delà du court ou long tour que je devrai faire. “

Commencez-vous par le module ou les joueurs?

«Allez les joueurs. Nous commençons par les joueurs et trouvons le bon système pour les faire fonctionner au mieux. Sinon, je reçois un charbon et je le mets en dehors du milieu de terrain “.