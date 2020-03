Cardiff City sera sans l’attaquant Isaac Vassell pour le reste de la saison

CARDIFF, PAYS DE GALLES – 10 août: Isaac Vassell (C) célèbre marquer le but gagnant pour Cardiff City FC lors du match de championnat Sky Bet entre Cardiff City et Luton Town au Cardiff City Stadium le 10 août 2019 à Cardiff, au Pays de Galles. (Photo par Cardiff City FC / .)

L’attaquant de Cardiff City Isaac Vassell a été exclu pour le reste de la saison 2019/20 avec une blessure au quad, selon le manager Neil Harris. L’attaquant a subi le problème d’origine en août, mais a de nouveau échoué dans un match des moins de 23 ans qui devait être son retour.

Une terrible chance de blessures continue

Cette nouvelle blessure de Vassell serait différente de celle subie en début de saison. Le joueur de 26 ans, qui a rejoint Birmingham City cet été, n’a fait que trois apparitions cette saison. Deux d’entre eux sont venus dans le championnat, où il a marqué contre Luton Town, et un autre est venu dans la défaite 3-0 en Coupe de la Ligue face aux Hatters plus tard ce mois-ci.

L’attaquant a commencé sa carrière avec Plymouth Argyle et a eu des périodes de prêt à Truro City, Bideford et Weymouth avant de signer définitivement pour Truro en 2014. Il a scellé un transfert à la Ligue de football avec Luton en 2016 avant de déménager à Birmingham un an plus tard.

Le directeur de Cardiff, Harris, a déclaré: «C’est horrible. Nous venons d’apprendre que sa saison est terminée. C’est la même blessure [quad], mais une jambe différente cette fois. Votre cœur va vers lui. C’est un jeune garçon qui veut juste jouer au football. C’était formidable de l’avoir dans le groupe et de le voir grandir ces derniers mois. C’est dommage.”

“Malheureusement pour lui en ce moment, il n’a pas de chance. Toutes les minutes de l’équipe première cette saison auraient été un bonus pour lui cette saison. Mais maintenant, nous allons travailler dur pour l’impliquer dans la pré-saison. »

Les Bluebirds affronteront Barnsley, menacé de relégation ce week-end, avec une chance de réduire l’écart sur les places de barrage à seulement deux points. Les Tykes, quant à eux, occupent le deuxième rang mais ont trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, ce qui les laisse en bonne position pour s’éloigner de la zone de danger.

