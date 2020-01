Careless Whispers: Kai Havertz passe de l’objectif de Man Utd à Liverpool

Lectures rapides

Les fans de Liverpool et de Manchester United peuvent se frotter les mains à la perspective que leurs clubs respectifs signent Kai Havertz – mais ils ne devraient probablement pas être trop excités.

Parallèlement aux nouvelles générales, nous avons évité à dessein de couvrir les ragots de transfert sur ce site. Il est très peu probable que nous soyons en mesure de vous dire quelque chose en premier, alors à quoi cela servirait-il? Tout ce que nous pouvions faire, c’était répéter ce que nous avions lu ailleurs.

Bien sûr, c’est quelque chose que de nombreux autres sites Web sont plus qu’heureux de faire. Et bon, nous ne les critiquerons pas pour cela; nous devons tous gagner notre vie d’une manière ou d’une autre et nous ne cachons pas que la plupart des articles que nous publions ici sont des lectures rapides destinées à vous occuper pendant cinq minutes et à être ensuite oubliées.

Et il y a sans aucun doute beaucoup, beaucoup de gens aiment lire les potins de transfert, aussi ténus soient-ils. Nous n’allons pas dire que vous feriez mieux de nous lire aller au-dessus d’un mouvement de 14 passes qui a mené à un virage; c’est juste une façon différente de perdre une partie de votre journée de travail.

Mais si, comme nous, vous n’avez aucun plaisir à lire le même morceau de potins régurgités à l’infini, vous pourriez profiter d’une nouvelle fonctionnalité que nous testons en janvier, Careless Whispers, dans laquelle nous verrons comment certains le lien le plus ténu se répète dans la mesure où tout le monde commence à croire que cela pourrait réellement se produire.

Nous avons commencé avec un doozy: Hakim Ziyech à Arsenal. Et maintenant, c’est le moment pour le cas curieux de Manchester United et de l’intérêt de Liverpool pour Kai Havertz de Bayer Leverkusen.

Comment ça a commencé

Havertz n’est pas étranger aux liens avec la Premier League. Nous avons dressé le profil du milieu de terrain peu de temps après son entrée dans la première équipe de Leverkusen à l’âge de 17 ans en 2017, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne soit lié à un transfert d’argent en Premier League.

Le Daily Mail a rapporté que Liverpool, Manchester United et Arsenal recherchaient le joueur en octobre 2017. Plus tard ce mois-ci, Sky Sports a suggéré que Tottenham surveillait Hazertz avec Justin Kluivert et Donny van de Beek.

En avril 2018, The Sun a cité des informations sans source suggérant qu’Arsenal menait Liverpool et, euh, Southampton dans la course à la signature de l’international allemand. En décembre 2018, Sport Bild a opté pour le rapport unique liant Havertz à un déménagement à Manchester City, Bayern Munich, Barcelone, Real Madrid, PSG, Manchester United ou Liverpool pour un montant de 80 millions d’euros.

Comment il a redémarré

C’est là que les choses commencent à s’embrouiller (encore plus). De nombreux rapports concernant un éventuel déménagement à Liverpool citent The Athletic comme source de l’histoire. Compte tenu du calibre du journaliste employé par la publication – James Pearce est l’homme des événements à Liverpool, tandis que Raphael Honigstein est un expert de la Bundesliga – toute mention de The Athletic ajoute beaucoup de crédibilité à une histoire.

Cela nous amène à l’Echo de Liverpool, qui a inclus la ligne suivante dans un tour d’horizon des rumeurs de transfert impliquant les Reds le 12 janvier: “ Selon The Athletic (via The Express), Liverpool a eu des entretiens avec le milieu de terrain évalué à 85 millions de livres sterling. représentants. »

Nous nous dirigeons donc vers The Express et une histoire intitulée «Man Utd décide de la position de transfert de janvier sur la cible de 100 millions de livres sterling Kai Havertz». La pièce comprend la ligne, “ United a par la suite décidé d’attendre l’été pour se déplacer, selon The Athletic ”, avant de mentionner l’intérêt signalé de Liverpool et de suggérer que le Bayern Munich “ a été présenté comme le favori pour atterrir Havertz ”. . (Il ne mentionne pas par qui, et ne vous inquiétez pas, nous avons du mal à suivre maintenant aussi.)

Alors maintenant, nous cliquons sur le lien vers The Athletic, qui nous amène à leur tracker de fenêtre de transfert de janvier qu’ils ont mis à jour quotidiennement. Une recherche du nom de Havertz nous amène à une entrée datée du 10 janvier, se concentrant principalement sur l’intérêt de Manchester United pour Bruno Fernandes mais comprenant les deux paragraphes suivants:

“Un autre joueur que United a évoqué ce mois-ci est Kai Havertz, le milieu de terrain de Bayer Leverkusen, âgé de 20 ans. Mais comme The Athletic l’a déjà signalé, Havertz est évalué à 100 millions d’euros par son club et en raison d’une baisse de forme cette saison, qui a été analysée par Raphael Honigstein ici, on pense que United préférerait attendre l’été.

“Un certain nombre de clubs européens surveillent sa situation, cependant, Leverkusen serait réticent à engager un transfert en janvier dans tous les cas.”

Donc, deux jours après The Athletic a rapporté qu’un joueur en difficulté pour la forme est potentiellement recherché par Manchester United, mais l’acheteur et le vendeur veulent attendre jusqu’à l’été, la même histoire est maintenant citée comme suggérant que Liverpool a eu des entretiens avec les représentants du joueur.

J’ai jeté un œil sur l’Athletic, je n’ai rien vu concernant la réunion de Liverpool avec les agents, etc. de Kai Havertz 🤷‍♂️

– LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) 11 janvier 2020

Comment ça a grandi

Une fois qu’un joueur a été lié à Liverpool et à Manchester United en janvier, nous allons toujours entendre des mises à jour constantes en cours de route, et jeudi apportera une nouvelle révélation.

Comme une autre mise à jour de The Express est titrée: “Liverpool prend contact avec le transfert méga de 107 M £ Kai Havertz et saute Man Utd en course.”

L’un des aspects les plus curieux des médias du football est de savoir comment même les clubs eux-mêmes ne peuvent pas résister aux clics générés par la spéculation sur les transferts. Le site officiel de Liverpool répète donc l’histoire avec sa propre opinion: «Liverpool fait de Kai Havertz sa priorité de transfert.»

Bien sûr, l’histoire n’est pas en fait de The Express mais plutôt liée au point de vente espagnol Mundo Deportivo, qui rapporte que Liverpool devrait «parier fortement» sur Havertz avec une offre d’environ 125 millions d’euros. Vous serez stupéfait d’entendre que la piste des miettes de pain ne s’arrête pas là, cependant, Mundo Deportivo citant les «médias allemands» pour l’histoire.

Ne pas mentionner exactement de quelle publication provient l’histoire soulève toujours des sourcils, mais pour être juste envers Mundo Deportivo, les médias allemands ont effectivement rendu compte de cette histoire, et d’une source assez crédible aussi. En effet, le 19 décembre, Bild a en fait laissé entendre qu’il y avait eu des “ pourparlers concrets ” entre Liverpool et l’agent du joueur – bien qu’en mentionnant les représentants de Havertz ont également discuté d’une décision avec Manchester United, Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid et Barcelone.

On pourrait penser que l’Express l’aurait su, étant donné qu’ils avaient rapporté l’histoire à l’époque, parmi pratiquement toutes les autres publications couvrant le football en Angleterre.

Donc voilà, une histoire qui n’a pas changé depuis un mois est répétée, avec une fausse mention de L’Athletic en cours de route, assurant que la rumeur a bouclé la boucle.

Avouons-le, Havertz ne va nulle part ce mois-ci. Tout le monde le sait, mais cela n’arrêtera pas ce lot:

