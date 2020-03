Careless Whispers: sur la trace de l’intérêt des Spurs & Arsenal pour Lovren

Lectures rapides

Le défenseur de Liverpool Dejan Lovren a été lié à un transfert à Arsenal ou Tottenham cette semaine – mais quelque chose ne semble pas tout à fait correct.

Parallèlement à l’actualité générale, nous avons volontairement évité de couvrir les commérages de transfert sur ce site. Il est très peu probable que nous soyons en mesure de vous dire quoi que ce soit en premier, alors à quoi cela servirait-il? Tout ce que nous pouvions faire, c’était répéter ce que nous avions lu ailleurs.

Bien sûr, c’est quelque chose que de nombreux autres sites Web sont plus qu’heureux de faire. Et bon, nous ne les critiquerons pas pour cela; nous devons tous gagner notre vie d’une manière ou d’une autre et nous ne cachons pas que la plupart des articles que nous publions ici sont des lectures rapides destinées à vous occuper pendant cinq minutes, puis à être oubliées.

Et il y a sans aucun doute beaucoup, beaucoup de gens aiment lire les potins de transfert, aussi ténus soient-ils. Nous n’allons pas dire que vous feriez mieux de nous lire à propos d’un mouvement de 14 passes qui a mené à un virage; c’est juste une façon différente de perdre une partie de votre journée de travail.

Mais si, comme nous, vous n’avez aucun plaisir à lire le même morceau de potins régurgités à l’infini, vous pouvez profiter de notre fonctionnalité Chuchotements négligents, dans laquelle nous verrons comment certains des liens les plus ténus se répètent dans la mesure où tout le monde commence à croire que cela pourrait réellement arriver.

En janvier, nous avons méprisé les rapports liant Arsenal à un déménagement pour Hakim Ziyech (vous savez, le gars qui a depuis accepté de rejoindre Chelsea) et l’intérêt des Gunners pour James Rodriguez (vous savez, le gars qu’ils n’ont certainement pas signé) ).

Et cette semaine, nous nous sommes intéressés à une histoire liant Arsenal et Tottenham avec un déménagement pour le défenseur central de Liverpool Dejan Lovren.

Comment ça a commencé

Notre attention a d’abord été attirée par un titre sur le site Internet du Mirror publié lundi après-midi, suggérant: “Arsenal et Tottenham” envisagent un transfert de transfert “pour Dejan Lovren à Liverpool.”

Vous pouvez comprendre comment une telle rumeur se produit. Lovren est en disgrâce à Anfield depuis deux saisons, au cours desquelles son avenir à long terme au club est régulièrement remis en question. Avec un an restant sur son contrat cet été, il est probablement temps de tirer parti, et avec les Spurs et Arsenal montrant des faiblesses défensives cette saison, cela semble être une chance juteuse pour les clics.

Pour donner du crédit au Mirror, les virgules inversées dans le titre indiquent clairement qu’elles ne signalent que ce qui a été signalé ailleurs. Et la première ligne de l’histoire montre en fait des signes d’encouragement; le lien vient de Sky Sports, qui ne mettra son nom en exclusivité que s’il est bien sourcé.

Sauf qu’un clic sur le lien dans l’histoire du Mirror ne nous amène que sur Twitter de Sky Sports, et ils ont ajouté un élément de doute en ajoutant un “censément intéressé” à côté d’un lien vers un blog de transfert dédié à Arsenal.

Lovren est le premier nom à mentionner, avec l’histoire attribuée au Daily Express. (Par coïncidence, deux histoires Mirror distinctes apparaissent également reliant Arsenal à des mouvements pour Issa Diop et Samuel Umtiti – ils veulent donc probablement un défenseur central, mais qui ils veulent vraiment est une supposition de quiconque).

Encore une fois, une publication nationale semble avoir donné son nom à une histoire de transfert, ce qui augure bien. Une recherche rapide sur Google nous amène à l’histoire du Daily Express: “Tottenham dans la bataille de transfert d’Arsenal pour Dejan Lovren alors que Liverpool fixe le prix”.

Et c’est parti. Cinq paragraphes nous disent que Spurs et Arsenal font partie d’un certain nombre d’équipes qui lorgnent Lovren. Il n’y a pas de «d’après» ou de «selon les informations», donc nous avons l’air bien.

Mais nous arrivons au sixième paragraphe, et il s’avère que ce n’est pas une histoire Daily Express après tout, mais il provient plutôt de La Lazio Siamo Noi. Nous devons avouer notre ignorance et admettre que nous n’avons jamais entendu parler de ce point de vente particulier.

Il s’agit d’un site italien consacré aux actualités de la Lazio, et ils publient en effet un rapport suggérant que la Lazio fait partie des clubs intéressés par Lovren, mentionnant tout en bas de l’histoire l’intérêt potentiel de Milan, Lyon et … Arsenal et Tottenham.

L’histoire de La Lazio Siamo Noi ne suggère aucune source ou connaissance interne. Nous ne voulons pas dénigrer leur travail, mais s’ils avaient une telle piste intérieure, le fait que les régurgitations anglaises de leur histoire aient ressenti le besoin de laisser de côté leur nom semble un peu… suspect.

Pour leur rendre hommage, La Gazzetta Dello Sport a corroboré leurs affirmations concernant l’intérêt de la Lazio, mais ne mentionne surtout pas Arsenal ou Tottenham.

Comment ça a grandi

En l’absence de football réel à cause du coronavirus, les points de vente ont besoin de contenu pour que leurs sites Web fonctionnent – pourquoi le f * ck pensez-vous que nous faisons cela? – et l’histoire de Lovren à Arsenal ou Tottenham continue de progresser grâce à son apparition dans la colonne des potins de BBC Sport, qui choisit à nouveau de ne pas créditer La Lazio Siamo Noi, mais plutôt le Mirror (qui crédite Sky Sports, qui crédite l’Express, qui crédite finalement La Lazio Siamo Noi – continuez, vous à l’arrière).

Le Daily Mail est désormais en action depuis mardi matin, choisissant également de ne pas créditer la source d’origine, mais plutôt l’Express.

Cela a conduit Twitter à devenir plein de #bantz sur la politique de transfert apparente employée par les deux plus grands clubs du nord de Londres, tandis qu’une recherche rapide sur NewsNow suggère que la rumeur ne devrait probablement pas être mise au lit de si tôt.

