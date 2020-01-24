Carinola, Castel Volturno et Grumese les plus touchés

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Voici les décisions du juge des sports concernant les mesures prises par les arbitres le week-end dernier. Amendes, disqualifications et avertissements pour le prochain tour du premier groupe de catégorie A:

COURSES DU 18 / 1/2020

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 6/2/20/20

GIUSEPPE CHIANAIS (CASTEL VOLTURNO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

OTTAVIANO GIUSEPPE (CASTEL VOLTURNO)

SILVESTRE FRANCESCO PIO (REAL GRUMESE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DI MAURO FRANCESCO JUNIO (CASTEL VOLTURNO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BENNATO DANILO (CASTEL VOLTURNO)

CIOCIA CARMINE (VIS FRATTAMINORE)

PASCARELLA VITTORIO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

BEVILACQUA GENNARO (REAL GRUMESE)

LANDOLFO FRANCESCO (REAL GRUMESE)

ABBATE VINCENZO (VILLARICCA CALCIO)

COURSES DU 19 / 1/2020

DISQUALIFICATION DES MASSEURS JUSQU’AU 23/2/2020

SCAGLIARDINI DOMENICO (CARINOLA)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

LUIGI RELATIF (CARINOLA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DIANA ALESSANDRO (FALCIANO CALCIO 2016)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CIPRIANI ALESSIO (CARINOLA)

ARENA MARIO (FRATTAMINORESE)

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