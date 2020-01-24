Carinola, Castel Volturno et Grumese les plus touchés

Voici les décisions du juge des sports concernant les mesures prises par les arbitres le week-end dernier. Amendes, disqualifications et avertissements pour le prochain tour du premier groupe de catégorie A:
COURSES DU 18 / 1/2020
MANAGERS
INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 6/2/20/20
GIUSEPPE CHIANAIS (CASTEL VOLTURNO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
OTTAVIANO GIUSEPPE (CASTEL VOLTURNO)
SILVESTRE FRANCESCO PIO (REAL GRUMESE)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
DI MAURO FRANCESCO JUNIO (CASTEL VOLTURNO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
BENNATO DANILO (CASTEL VOLTURNO)
CIOCIA CARMINE (VIS FRATTAMINORE)
PASCARELLA VITTORIO (SAN NICOLA CALCIO 2009)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
BEVILACQUA GENNARO (REAL GRUMESE)
LANDOLFO FRANCESCO (REAL GRUMESE)
ABBATE VINCENZO (VILLARICCA CALCIO)
COURSES DU 19 / 1/2020
DISQUALIFICATION DES MASSEURS JUSQU’AU 23/2/2020
SCAGLIARDINI DOMENICO (CARINOLA)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
LUIGI RELATIF (CARINOLA)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
DIANA ALESSANDRO (FALCIANO CALCIO 2016)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CIPRIANI ALESSIO (CARINOLA)
ARENA MARIO (FRATTAMINORESE)